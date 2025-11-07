ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαθανάσης: Η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής μας πολιτικής
Οικονομία
11:55 - 07 Νοε 2025

Παπαθανάσης: Η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής μας πολιτικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», στο μετρήσιμο αποτέλεσμα των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων του χαρτοφυλακίου του, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και στις πρόσφατες εξελίξεις στα ενεργειακά, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ExxonMobil, της HelleniQUpstream και της EnergeanHellas για την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, δήλωσε: «Η Ελλάδα γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της, ένα καινούργιο κεφάλαιο ευθύνης και προοπτικής για την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου, για την διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, στην Ελληνική Επικράτεια. Θα ξέρουμε αν έχουμε και πόσα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, με συνεργασίες αμοιβαία επωφελείς με τον στρατηγικό μας σύμμαχο, τις ΗΠΑ. Κοιτάσματα τα οποία, όπως είναι αυταπόδεικτο, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, θα βελτιώσουν τις δυνατότητες της Πολιτείας να αυξήσει το μέρισμα της ανάπτυξης προς την κοινωνία.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα μιας μεθοδικής, συνεπούς και αποτελεσματικής προσπάθειας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όλων των εμπλεκόμενων και κυρίως του Υπουργείου Ενέργειας, του Υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και των προκατόχων του. Αποτελούν μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αυτοπεποίθησης με την οποία οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετωπίζουν τα εθνικά θέματα, μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει η Χώρα, χάρη στην μακρόπνοη αναπτυξιακή οικονομική πολιτική που ακολουθείται απαρέγκλιτα, χάρη στην εθνική εξωτερική πολιτική που ακολουθείται αποφασιστικά προς κάθε κατεύθυνση. Με την ίδια συνέπεια συνεχίζουμε, με στόχο μια επενδυτικά και οικονομικά ελκυστική, ενεργειακά ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα, που με όραμα και σχέδιο, βαδίζει με σταθερότητα στο αύριο», τόνισε.

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αλλά και στην αναπτυξιακή οικονομική της Κυβέρνησης, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε: «Κυρίαρχο μέλημά μας είναι να οικοδομήσουμε μια ακόμα πιο ισχυρή οικονομία, επιστρέφοντας το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Η στρατηγική αυτή ήδη αποδίδει καρπούς.Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,2% το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω επιτάχυνση, με αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,4%. Η δυναμική αυτή θα ενισχυθεί μέσα από τη συνεχιζόμενη μείωση των φόρων, τη σταθερή ενίσχυση των εισοδημάτων, τη διεύρυνση της απασχόλησης. Κυρίως όμως μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων για την τόνωση των επενδύσεων.Με στόχο να μην απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ, επιταχύνουμε τις δράσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης του χαρτοφυλακίου του, ο κ. Παπαθανάσης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε:

--Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της τελευταίας 15ετίας. Ο στόχος εκτέλεσης του 9μήνου επετεύχθη στο 98,3%, με το ποσοστό επίτευξης του Ταμείου Ανάκαμψης να τον ξεπερνά με ποσοστό 110%.

--Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030, με ενισχυμένο προϋπολογισμό σε σχέση με τον αντίστοιχο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025, θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση αυτής της δυναμικής. Με εθνικούς πόρους συνολικού ύψους 16,2 δισ.€ για την νέα προγραμματική περίοδο, καθώς και επιπλέον περίπου 5,8 δισ.€ για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων της τρέχουσας περιόδου.

--Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης στην απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετά την θετική αξιολόγηση της Επιτροπής και την επικείμενη εκταμίευση του 6ου αιτήματος πληρωμής, οι συνολικές εκταμιεύσεις θα ανέρχονται στα 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού. Στην πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που υποβάλαμε, ο συνολικός προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος. Ενισχύονται, όμως, δράσεις όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω», ένα πρόγραμμα σωτήριο για χιλιάδες συμπολίτες μας που, αποκτώντας πρόσβαση σε μια σειρά προληπτικών εξετάσεων, μπόρεσαν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν.Διευρύνεται το Ψηφιακό Σχολείο με νέες τεχνολογίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη που φέρνει τη δημόσια εκπαίδευση στη νέα εποχή. Ενισχύεται το πρόγραμμα δασικής προστασίας Antinero. Προστίθεται σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές και επεκτείνεται το πρόγραμμα για τις έξυπνες γέφυρες.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ταυτόχρονα, ενισχύει την επιχειρηματικότητα, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί επιδοτήσεις προς ΜμΕ συνολικού ύψους 1,6 δισ. από προγράμματα του ΤΑΑ. Παράλληλα, στο σκέλος των δανείων, το 55% των συμβασιοποιημένων δανείων αφορά σε ΜμΕ.

«Πρέπει, λοιπόν, κάποια στιγμή η αντιπολίτευση να αποδεχθεί την αλήθεια και να πάψει να διασπείρει ψεύδη για τον αποκλεισμό των ΜμΕ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», σημείωσε με νόημα.

--Στην ευκολότερη πρόσβαση των ΜμΕ στην χρηματοδότηση συμβάλλει καθοριστικά και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που μόνο για το 2025, έχει εγκρίνει χρηματοδοτήσεις ύψους 2,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς ΜμΕ και 1,3 δισ. ευρώ προς νοικοκυριά.Παράλληλα, ενισχύθηκε το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε το πρώτο εξειδικευμένο Ταμείο Ανάκαμψης για τη Θεσσαλία και επεκτάθηκε το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στα μικρά νησιά του Ν. Αιγαίου και της Κρήτης.

--Οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού αρθρώνονται σε πάνω από 40 δράσεις συνολικού ύψους 6,5 δις ευρώ. Μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», έχει ήδη καλυφθεί το 67% του συνολικού προϋπολογισμούύψους 2 δις ευρώ, με την υπαγωγή σχεδόν 11 χιλιάδων δανείων, ύψους 1,28 δισ. ευρώ.Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ενώ ο Πρωθυπουργός αυτήν την περίοδο διαπραγματεύεται μία νέα δράση που θα επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση κατοικιών. «Ουδέποτε είπαμε ότι λύσαμε αυτό το τεράστιο πανευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν υπάρχει «μαγικό ραβδί» για το στεγαστικό. ‘Όμως, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή του, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε.

--Στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, συνολικά δημιουργούνται πάνω από 4.000 νέες θέσεις εργασίας στην Δυτική Μακεδονία και στους πέριξ της Μεγαλόπολης δήμους. Ενώ, στο προσεχές διάστημα προβλέπεται η έκδοση νέων προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού 436 εκ. ευρώ, για την περαιτέρω στήριξη της επιχειρηματικότητας και την απασχόληση των ανέργων στις περιοχές μετάβασης.Ταυτόχρονα, ενεργοποιούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο πλαίσιο του ΕΠΑ με αρχικό προϋπολογισμό 186 εκ. ευρώ και τον Πυλώνα 3 του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, όπου εγκρίθηκε η υποβολή 5 νέων επενδυτικών σχεδίων για όλες τις Περιφέρειες ΔΑΜ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 234 εκ. ευρώ.

«Ακολουθούμε συνεπή στρατηγική φορολογικών μεταρρυθμίσεων, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να διακυβεύεται η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σταθερό και φιλικό φορολογικό περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής μας πολιτικής. Ο συνδυασμός αναπτυξιακού σχεδιασμού, δημιουργίας θέσεων εργασίας και υπεύθυνης δημοσιονομικής διαχείρισης μάς δίνει τη δυνατότητα να στηρίζουμε έμπρακτα τους πολίτες και να επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης. Αυτήν την πορεία συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα»,κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Παπαθανάσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεκάθαρα δελφίνος του Μητσοτάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ξεκάθαρα δελφίνος του Μητσοτάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης

Χρυσοχοΐδης: Νέα αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή - Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Νέα αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή - Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες

Κυρανάκης: Το τρένο ουδέποτε εισήλθε σε λάθος γραμμή – Σχετικό βίντεο το αποδεικνύει
Πολιτική

Κυρανάκης: Το τρένο ουδέποτε εισήλθε σε λάθος γραμμή – Σχετικό βίντεο το αποδεικνύει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία το φορολογικό νομοσχέδιο
Πολιτική

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία το φορολογικό νομοσχέδιο

Παπαθανάσης: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία

Παπαθανάσης: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Παπαθανάσης: Υποχρέωσή μας να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Υποχρέωσή μας να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ

Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
Πολιτική

Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες - Τι θα ισχύσει για τα φωτοβολταϊκά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ