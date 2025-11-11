Παραμένουν «φουσκωμένες» οι οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες - Τα τελευταία στοιχεία

"Νάρκη" για την οικονομία αποτελούν οι οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες παρά την όποια προσπάθεια με την αλλαγή του πλαισίου παρακολούθησης και της πρόθεσης για δημοσιοποίηση της σχετικής "μαύρης λίστας".

Έτσι, παρά τη μικρή μείωση του συνολικού όγκου των “κόκκινων χρέων” τον περασμένο Σεπτέμβριο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, οι συνολικές οφειλές στους προμηθευτές μαζι με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν τα 3,77 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι, οριακά, χαμηλότερο από τον Αύγουστο. Τότε τα “φέσια” ήταν 3.882 δισεκ. Βέβαια το νούμερο αυτό των κόκκινων χρεών του Δημοσίου είναι κατά 23,5% υψηλότερο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Χωρίς τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων τα χρέη προς τους προμηθευτές ανήλθαν στο τέλος του Σεπτεμβρίου σε 2,942 δισ ευρώ.

Η “λίστα”

Ειδικότερα:

-Τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων έφτασαν στα 1,66 δισ. Ευρώ από 1,62 δισεκ. τον Αύγουστο και από 1,13 δισ. περίπου στα τέλη του 2024 – αύξηση 43% μέσα σε εννέα μήνες. Σύμφωνα με το υπουργείο, τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν οφειλές που δεν έχουν ακόμα συμψηφιστεί με τα rebate και clawback των προμηθευτών, ωστόσο η καθυστέρηση είναι μεγάλη και έχει άμεσο αντίκτυπο στους προμηθευτές φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.

-Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν συνολικά 612 εκατ. ευρώ, έναντι 651 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Παρότι σημειώνεται μικρή μείωση, το ποσό παραμένει αυξημένο κατά 4,6% από τις αρχές του έτους. Από αυτά, 249 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε οφειλές του ΕΟΠΥΥ, που εξακολουθεί να πληρώνει με καθυστέρηση τους ιδιώτες παρόχους υγείας.

-Τα χρέη των δήμων και περιφερειών ανήλθαν σε 240 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα από τον Αύγουστο, αλλά 3,9% υψηλότερα από τον Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, τα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου αύξησαν τις οφειλές τους στα 222 εκατ. ευρώ, από 184 εκατ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους, επιβεβαιώνοντας ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές είναι γενικευμένο φαινόμενο σε όλο τον δημόσιο τομέα.

-Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού έφτασαν τα 205 εκατ. ευρώ, από 157 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο. Από αυτά, τα 169 εκατ. ευρώ σχετίζονται με έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, γεγονός που δείχνει καθυστερήσεις στην πληρωμή εργοληπτών και εταιρειών που συμμετέχουν σε δημόσια έργα.

Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, αυτές ανήλθαν σε 826 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με τον Αύγουστο (928 εκατ.), αλλά αυξημένες έναντι του Δεκεμβρίου 2024 (731 εκατ.). Από το ποσό αυτό, 178 εκατ. ευρώ αφορούν περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξοφληθούν, είτε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών είτε επειδή οι δικαιούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί.

Πίεση μέσω δημοσιότητας

Να σημειωθεί ότι με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιχειρείται να μπει μια τάξη στην… αταξία αυτή μέσα από την “πίεση” της δημοσιότητας. Έτσι, με μια νέα πλατφόρμα που θα λειτουργήσει εντός των επόμενων μηνών, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα μπορεί να δίνει στη δημοσιότητα τα κόκκινα χρέη ανά οργανισμό. Ουσιαστικά, με το πλαίσιο που έχει ψηφιστεί το ΥΠΕΘΟ θα έχει αναλυτική εικόνα για κάθε φορέα του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και θα μπορεί να ζητά εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και εν συνεχεία θα μπορεί να δημοσιεύει τη σχετική λίστα. Επίσης, θα συσταθεί ειδική επιτροπή που θα παρακολουθεί το ζήτημα και θα εντοπίζει τις αιτίες προτείνοντας και … θεραπείες.