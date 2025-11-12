ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Φουσκώνει» ο λογαριασμός στα σουπερμάρκετ: + €921 εκατ. στο 10μηνο - Πάνω από €13,3 δισ. τζίρος
Οικονομία
10:56 - 12 Νοε 2025

«Φουσκώνει» ο λογαριασμός στα σουπερμάρκετ: + €921 εκατ. στο 10μηνο - Πάνω από €13,3 δισ. τζίρος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περισσότερα από 921 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ (περίοδος 30/12/2024 – 26/10/2025).

Ο συνολικός τζίρος του κλάδου ανήλθε στα 13,352 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε αξία, με τον τουρισμό, την αυξημένη κατανάλωση και την ενίσχυση των μικρών καταστημάτων να λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί της ανόδου.

Αύξηση 7,1% σε τρόφιμα και ποτά - «Άλμα» 10,6% στα φρέσκα προϊόντα

Οι πωλήσεις τροφίμων και ποτών διαμορφώθηκαν στα 7,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,1%, ενώ τα φρέσκα προϊόντα κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, +10,6%, φτάνοντας τα 3,274 δισ. ευρώ.

Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση των προϊόντων bazaar, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 10,6%, στα 815 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, πιο περιορισμένη ήταν η αύξηση στις κατηγορίες είδη για το σπίτι (+2%) και προσωπικής φροντίδας (+2,8%), με τζίρο 1,1 δισ. ευρώ και 859 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τουρισμός και γεωγραφική κατανομή - Πρωταγωνιστές Κρήτη και νησιά

Η διατήρηση υψηλής κατανάλωσης αποδίδεται εν μέρει στη φετινή ισχυρή τουριστική περίοδο. Πιο αναλυτικά:

  1. Η Κρήτη σημείωσε άνοδο +9,5%,
  2. τα νησιά κινήθηκαν ακόμη υψηλότερα, με +10,8%,
  3. η Αττική αυξήθηκε κατά 6,1%,
  4. ενώ η Θεσσαλονίκη κατέγραψε +8,1%.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι 1 στα 2 ευρώ των συνολικών πωλήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ νησιά και Κρήτη ελέγχουν το 16,4% της συνολικής αγοράς.

Άνοδος στις online αγορές και σταθερό μερίδιο στα private label

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των τεσσάρων μεγαλύτερων αλυσίδων (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Κρητικός) ανήλθαν στα 245 εκατ. ευρώ, με αύξηση 9,2% και συμμετοχή 3,1% στον συνολικό τζίρο.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) διατηρούν μερίδιο 24,3%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις οικονομικότερες επιλογές.

Αντίθετα, οι προωθητικές ενέργειες μειώθηκαν αισθητά, στο 38,6% από 54,4%, γεγονός που δείχνει περιορισμό των προσφορών και ενίσχυση των κανονικών τιμών.

Η ονομαστική ανάπτυξη των ταχυκίνητων προϊόντων (FMCG’s) κατά 6,1% προήλθε κατά κύριο λόγο από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, που ανήλθε σε +4,5%, ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο αυξήθηκε οριακά κατά 1,5%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική, παρά τις αυξήσεις σε βασικά είδη, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στη σταθερή απασχόληση και στην τουριστική τόνωση το καλοκαίρι.

Τα μικρά καταστήματα κερδίζουν έδαφος - «Όπλο» η εγγύτητα

Εντυπωσιακή είναι η επίδοση των μικρών και πολύ μικρών καταστημάτων, τα οποία κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων 9,1% και 9,2%, αντίστοιχα.

Η συμμετοχή τους φτάνει πλέον το 50% της συνολικής αγοράς, υπογραμμίζοντας τη στροφή των καταναλωτών στην εγγύτητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Αντιθέτως, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ σημείωσαν τη μικρότερη αύξηση (+4,8%), ενώ τα υπερμάρκετ ενίσχυσαν τον τζίρο τους κατά 9,1%, κόντρα στις προβλέψεις για επιβράδυνση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α&#039; τρίμηνο – Αύξηση 3,2%
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο – Αύξηση 3,2%

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α&#039; τρίμηνο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 09:33

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 09:24

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ