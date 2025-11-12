«Φουσκώνει» ο λογαριασμός στα σουπερμάρκετ: + €921 εκατ. στο 10μηνο - Πάνω από €13,3 δισ. τζίρος

Περισσότερα από 921 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ (περίοδος 30/12/2024 – 26/10/2025).

Ο συνολικός τζίρος του κλάδου ανήλθε στα 13,352 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε αξία, με τον τουρισμό, την αυξημένη κατανάλωση και την ενίσχυση των μικρών καταστημάτων να λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί της ανόδου.

Αύξηση 7,1% σε τρόφιμα και ποτά - «Άλμα» 10,6% στα φρέσκα προϊόντα

Οι πωλήσεις τροφίμων και ποτών διαμορφώθηκαν στα 7,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,1%, ενώ τα φρέσκα προϊόντα κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, +10,6%, φτάνοντας τα 3,274 δισ. ευρώ.

Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση των προϊόντων bazaar, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 10,6%, στα 815 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, πιο περιορισμένη ήταν η αύξηση στις κατηγορίες είδη για το σπίτι (+2%) και προσωπικής φροντίδας (+2,8%), με τζίρο 1,1 δισ. ευρώ και 859 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τουρισμός και γεωγραφική κατανομή - Πρωταγωνιστές Κρήτη και νησιά

Η διατήρηση υψηλής κατανάλωσης αποδίδεται εν μέρει στη φετινή ισχυρή τουριστική περίοδο. Πιο αναλυτικά:

Η Κρήτη σημείωσε άνοδο +9,5%, τα νησιά κινήθηκαν ακόμη υψηλότερα, με +10,8%, η Αττική αυξήθηκε κατά 6,1%, ενώ η Θεσσαλονίκη κατέγραψε +8,1%.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι 1 στα 2 ευρώ των συνολικών πωλήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ νησιά και Κρήτη ελέγχουν το 16,4% της συνολικής αγοράς.

Άνοδος στις online αγορές και σταθερό μερίδιο στα private label

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των τεσσάρων μεγαλύτερων αλυσίδων (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Κρητικός) ανήλθαν στα 245 εκατ. ευρώ, με αύξηση 9,2% και συμμετοχή 3,1% στον συνολικό τζίρο.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) διατηρούν μερίδιο 24,3%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις οικονομικότερες επιλογές.

Αντίθετα, οι προωθητικές ενέργειες μειώθηκαν αισθητά, στο 38,6% από 54,4%, γεγονός που δείχνει περιορισμό των προσφορών και ενίσχυση των κανονικών τιμών.

Η ονομαστική ανάπτυξη των ταχυκίνητων προϊόντων (FMCG’s) κατά 6,1% προήλθε κατά κύριο λόγο από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, που ανήλθε σε +4,5%, ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο αυξήθηκε οριακά κατά 1,5%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική, παρά τις αυξήσεις σε βασικά είδη, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στη σταθερή απασχόληση και στην τουριστική τόνωση το καλοκαίρι.

Τα μικρά καταστήματα κερδίζουν έδαφος - «Όπλο» η εγγύτητα

Εντυπωσιακή είναι η επίδοση των μικρών και πολύ μικρών καταστημάτων, τα οποία κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων 9,1% και 9,2%, αντίστοιχα.

Η συμμετοχή τους φτάνει πλέον το 50% της συνολικής αγοράς, υπογραμμίζοντας τη στροφή των καταναλωτών στην εγγύτητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Αντιθέτως, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ σημείωσαν τη μικρότερη αύξηση (+4,8%), ενώ τα υπερμάρκετ ενίσχυσαν τον τζίρο τους κατά 9,1%, κόντρα στις προβλέψεις για επιβράδυνση.