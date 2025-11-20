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ΣΥΡΙΖΑ για προϋπολογισμό 2026: Η ΝΔ συνεχίζει την υπερφορολόγηση των πολιτών
Οικονομία
22:45 - 20 Νοε 2025

ΣΥΡΙΖΑ για προϋπολογισμό 2026: Η ΝΔ συνεχίζει την υπερφορολόγηση των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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"Ο Προϋπολογισμός 2026 που κατέθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί μια ψυχρή ομολογία: η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τη συστηματική υπερφορολόγηση των πολιτών και τη διαρκή συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

"Από το 2021 έως το 2026, ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί κατά 70% – πάνω από 12 δισ. ευρώ. Με πληθωρισμό 18,3%, οι φόροι εκτοξεύονται κατά 53%. Οι πολλοί πληρώνουν 27 δισ. ΦΠΑ, ενώ όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο συμβάλλουν ελάχιστα.

Η κυβέρνηση εμφανίζει για το 2025 ένα πρωτογενές πλεόνασμα-μαμούθ 3,7% του ΑΕΠ, που ανέρχεται σε 9,15 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υπερπλεόνασμα που παράγεται από πολιτική λιτότητας, περικοπές και απόλυτη προτεραιότητα στα νούμερα έναντί των πολίτων.

Με βάση τον σημερινό κατατεθειμένο προϋπολογισμό και συγκρινόμενος με τα υπόλοιπα κράτη στην Ευρωπαϊκή ένωση, η Ελλάδα ανακηρύσσεται «πρωταθλήτρια» δημοσιονομικής προσαρμογής – αλλά με τεράστιο κοινωνικό κόστος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε σχέση με το 2022, τα κοινωνικά επιδόματα καταρρέουν:

-47% στα οικογενειακά,

-38% στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

-27% στο επίδομα ενοικίου μέσα σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση παρουσιάζει προβλέψεις-φαντασιώσεις για επενδύσεις και εξαγωγές, σε πλήρη διάσταση με την Κομισιόν.

Αυτός δεν είναι προϋπολογισμός για την κοινωνία. Είναι προϋπολογισμός για τα υπερπλεονάσματα και τους λίγους. Η χώρα χρειάζεται δικαιοσύνη, όχι νέα λιτότητα".

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 22:46
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