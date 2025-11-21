Έκρηξη στις συμβολαιογραφικές πράξεις το 2024: +14,8% το 2024 και άνοδος 79,5% στη δεκαετία

Το 2024 οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται σε 961.967 έναντι 837.726 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,8%. Από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται άνοδος των εργασιών από 535.992 πράξεις το 2015 σε 961.967 πράξεις το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,5%
Κατά το έτος 2024 σε σχέση με το έτος 2023, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζουν οι κατηγορίες:
• «Πλειστηριασμοί», με αύξηση 32,1%
• «Δωρεές εν ζωή», με αύξηση 31,3% και
• «Γονικές Παροχές», με αύξηση 23,4%
Κατά το έτος 2024 οι κυριότερες συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν αφορούν τις κατηγορίες:
• «Πληρεξούσια» (220.392 πράξεις),
• «Αγοραπωλησίες ακινήτων» (145.765 πράξεις). Διευκρινίζεται ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων αναφέρονται στις πράξεις των μεταβιβάσεων ακινήτων (ένα συμβόλαιο μπορεί να αφορά σε περισσότερα του ενός ακίνητα ή σε μερίδιο/α ακινήτων)
• «Διαθήκες» (39.438 πράξεις)