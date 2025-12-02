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ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερή άνοδος για το χονδρικό εμπόριο το γ&#039; τρίμηνο του 2025
Οικονομία
12:39 - 02 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερή άνοδος για το χονδρικό εμπόριο το γ' τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, η εξέλιξή τους έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής (Πίνακας 1):

  • Ιουλίου, αύξηση 1,3%
  • Αυγούστου, χωρίς μεταβολή και
  • Σεπτεμβρίου, αύξηση 3,2%

ενώ οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

  • Ιουλίου, αύξηση 4,0%
  • Αυγούστου, αύξηση 2,2% και
  • Σεπτεμβρίου, αύξηση 2,9%

Γράφημα 1. Εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο (2021=100,0)

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