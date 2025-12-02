ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερή άνοδος για το χονδρικό εμπόριο το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, η εξέλιξή τους έχει ως εξής:
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής (Πίνακας 1):
- Ιουλίου, αύξηση 1,3%
- Αυγούστου, χωρίς μεταβολή και
- Σεπτεμβρίου, αύξηση 3,2%
ενώ οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
- Ιουλίου, αύξηση 4,0%
- Αυγούστου, αύξηση 2,2% και
- Σεπτεμβρίου, αύξηση 2,9%
Γράφημα 1. Εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο (2021=100,0)