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Eurostat: Συναγερμός για τον πληθωρισμό - Άλμα στο 2,9% στην Ελλάδα, απρόσμενη άνοδος στη Γερμανία
Οικονομία
12:32 - 02 Δεκ 2025

Eurostat: Συναγερμός για τον πληθωρισμό - Άλμα στο 2,9% στην Ελλάδα, απρόσμενη άνοδος στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, καθώς σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat ανήλθε στο 2,9%, από 1,6% τον Οκτώβριο! Το άλμα αυτό τοποθετεί τον ελληνικό δείκτη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Σε επίπεδο νομισματικής ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 2,2% τον Νοέμβριο, έναντι 2,1% τον προηγούμενο μήνα. Οι υπηρεσίες παραμένουν ο βασικός παράγοντας πίεσης, με ετήσια αύξηση 3,5%, ενώ ακολουθούν τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός στο 2,5%. Σταθερά παρέμειναν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%), ενώ η ενέργεια σημείωσε ηπιότερη πτώση -0,5% (από -0,9%).

Γερμανία: Απρόσμενη άνοδος στο 2,6% - Στο επίκεντρο ταξίδια και καύσιμα

Ο γερμανικός πληθωρισμός ενισχύθηκε απροσδόκητα στο 2,6% τον Νοέμβριο, από 2,3% τον Οκτώβριο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών. Η αγορά ανέμενε αύξηση μόλις στο 2,4%.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως σε αυξημένο κόστος ταξιδιών και καυσίμων, με το Bloomberg να προβλέπει ότι η τάση αυτή θα εξομαλυνθεί το 2025 οδηγώντας τον δείκτη κάτω από το 2%, ενώ οι υπηρεσίες αναμένεται να συνεχίσουν να ασκούν πίεση έως το 2026.

Παρά την προσωρινή άνοδο, αξιωματούχοι της ΕΚΤ εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εκτιμώντας ότι η επιβράδυνση των μισθολογικών αυξήσεων θα επαναφέρει τον πληθωρισμό με βιώσιμο τρόπο στον στόχο.

Γαλλία: Πληθωρισμός σταθερός στο 0,8% - Η ενέργεια συνεχίζει να αποκλιμακώνεται

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 0,8% τον Νοέμβριο, χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις για 1%. Η σταθερότητα αποδίδεται στο χαμηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο συγκρατεί συνολικά τον δείκτη.

Οι υπηρεσίες υποχώρησαν ελαφρώς στο 2,2%, ενώ τα βιομηχανικά προϊόντα συνέχισαν τη μείωση (-0,6%). Η ενέργεια παρέμεινε σε αρνητικό πρόσημο, με ηπιότερη πτώση -4,6%, ενώ τα τρόφιμα ενισχύθηκαν οριακά στο 1,4%. Ο καπνός αυξήθηκε κατά 4,1%.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός μειώθηκε κατά 0,1%, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης HICP έφτασε επίσης στο 0,8% ετησίως.

Παρά τη χαμηλή κατανάλωση λόγω πολιτικής αβεβαιότητας, οι δαπάνες των νοικοκυριών τον Οκτώβριο ενισχύθηκαν κατά 0,4%, με το ΑΕΠ του Γ’ τριμήνου να επιβεβαιώνεται στο +0,5%.

Ιταλία: Στο 1,2% ο πληθωρισμός – Πτώση σε υπηρεσίες και ενέργεια

Ο πληθωρισμός στην Ιταλία διατηρήθηκε στο 1,2% τον Νοέμβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους. Σημαντική υποχώρηση καταγράφηκε σε κατηγορίες όπως οι μεταφορές υπηρεσιών (0,8% από 2%), τα φρέσκα τρόφιμα (1,4%), οι υπηρεσίες αναψυχής (2,9%) και τα μη διαρκή αγαθά (1%).

Η ρυθμιζόμενη ενέργεια σημείωσε βαθύτερη πτώση (-3,3%) λόγω της αποκλιμάκωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου και των υψηλών ευρωπαϊκών αποθεμάτων.

Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στα επεξεργασμένα τρόφιμα (2,7%), ενώ η μείωση στα διαρκή αγαθά περιορίστηκε στο -0,1%. Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,8%.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 12:53
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