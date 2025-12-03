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ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός 1,75% στα σουπερμάρκετ τον Νοέμβριο - Εκτόξευση σε καφέ, κακάο και κρέατα
Οικονομία
15:09 - 03 Δεκ 2025

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός 1,75% στα σουπερμάρκετ τον Νοέμβριο - Εκτόξευση σε καφέ, κακάο και κρέατα

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση της τάξεως του 1,75% σημείωσε τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025 ενώ σε σχέση με τον Οκτώβριο παρέμεινε οριακά αμετάβλητος (-0,05%), όπως προκύπτει από τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). 

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024. Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +1,75% τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024. Ο δείκτης τιμών Νοεμβρίου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025 είναι πρακτικά αμετάβλητος με -0,05%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριο 2025) καταγράφει αύξηση +1,06%.

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2. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -7,37%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -3,65%

Τρόφιμα παντοπωλείου: –3,60%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,01%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -1,87%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες) και στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού.

3. Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Είδη πρωινού & ροφήματα: +13,12%

Φρέσκα κρέατα: +12,72%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +10,67%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,80%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,63%

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Οι ασθένειες και η μείωση στο ζωικό κεφάλαιο πλέον επηρεάζει και την κατηγορία των γαλακτοκομικών και ιδιαίτερα των τυροκομικών προϊόντων, καθώς αυξάνεται το κόστος παραγωγής τους.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

1. Αποκλιμάκωση πληθωρισμού: Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοχτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

2. Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων: Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

3. Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

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