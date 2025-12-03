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ΚΕΦΙΜ για πραγματικό εισόδημα: Αυξήθηκε 22,7% από το 2012 - 15% χαμηλότερο από το 2009
Οικονομία
16:20 - 03 Δεκ 2025

ΚΕΦΙΜ για πραγματικό εισόδημα: Αυξήθηκε 22,7% από το 2012 - 15% χαμηλότερο από το 2009

Reporter.gr Newsroom
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Παρά την αισθητή βελτίωση της τελευταίας δεκαετίας, το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών το 2024 εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά κάτω από τα επίπεδα πριν από την κρίση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέο policy brief του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), το πραγματικό εισόδημα παραμένει 15% χαμηλότερο σε σχέση με το 2009 και 5% χαμηλότερο από το 2004.

Η ανάλυση, με τίτλο «Πού βρίσκεται το εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού σήμερα σε σχέση με την αρχή της κρίσης το 2009», υπογράφεται από τον Νίκο Ρώμπαπα και τον Κωνσταντίνο Σαραβάκο και εστιάζει στη μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος στη διάρκεια της περιόδου 2004–2024. Παράλληλα εξετάζεται η πορεία άλλων χωρών που βίωσαν αντίστοιχες κρίσεις, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Πορτογαλία. Η Ελλάδα – και οριακά η Ιταλία – είναι οι μόνες που δεν έχουν καταφέρει να επιστρέψουν στα προ κρίσης επίπεδα.

Κύρια σημεία της μελέτης

  • Στην περίοδο 2004–2024, Ελλάδα και Ιταλία είναι οι μόνες από τις έξι εξεταζόμενες χώρες που παραμένουν κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ-27 καταγράφει άνοδο 22% στο πραγματικό εισόδημα, ενώ η Ελλάδα εμφανίζει πτώση 5%.
  • Το 2024, το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών υπολείπεται κατά 15% του 2009.
  • Σε σχέση με το 2012, η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο 22,7%, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ-27.
  • Από το 2015, η αύξηση φτάνει το 23,5%, μία από τις ισχυρότερες ανάμεσα στις χώρες της κρίσης.
  • Από το 2019 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις χώρες της ομάδας, με +14,3%.
  • Το έντονο «άλμα» μετά το 2015 συνδέεται και με τη βαθιά πτώση της περιόδου 2010–2013, όταν το πραγματικό εισόδημα είχε καταρρεύσει κατά 34%.

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τις επιμέρους διαφορές ανάμεσα στις χώρες που επλήγησαν από την κρίση και την πορεία τους από το 2009 μέχρι σήμερα:

  • Ιρλανδία: +21%
  • Πορτογαλία: +16%
  • Κύπρος: +14%
  • Ισπανία: +6,5%
  • Ιταλία: –0,7%
  • Ελλάδα: –15%

Σύνδεση με την παραγωγικότητα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΕΣΥΠ και του ΚΕΠΕ, η ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική αύξηση εισοδημάτων. Το δεύτερο μέρος της έρευνας του ΚΕΦΙΜ θα επικεντρωθεί στη σύγκριση της σημερινής παραγωγικότητας με τα προ κρίσης επίπεδα και την επίδρασή της στην οικονομική σύγκλιση.

Ο πρόεδρος του Κέντρου, Νίκος Ρώμπαπας, τονίζει: «Παρά την ισχυρή ανάκαμψη των τελευταίων ετών και την επιτάχυνση μετά το 2019, η Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα της κρίσης που δεν έχει αναπληρώσει τη μεγάλη απώλεια εισοδήματος της περιόδου 2010–2013. Για να επιτευχθεί πραγματική σύγκλιση, απαιτείται σταθερή αύξηση παραγωγικότητας, δυναμική ανάπτυξη και συνεχείς μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημιουργία πλούτου για το σύνολο της κοινωνίας».

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