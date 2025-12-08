Ποιος πληρώνει τι: Η ευρωπαϊκή μοιρασιά για την ουκρανική ανοικοδόμηση – Το ελληνικό μερίδιο

Σύμφωνα με έγγραφα στα οποία απέκτησε πρόσβαση το Politico, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα χρειαστεί να δεσμεύσουν δισεκατομμύρια, ώστε να εγγυηθούν δάνεια έως και 210 δισ. ευρώ, τα οποία η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως. Η Γερμανία αναμένεται να αναλάβει το μεγαλύτερο μερίδιο, καλύπτοντας μέχρι και 52 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στους διπλωμάτες τα συνολικά ποσά την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από την ανακοίνωση ενός δανείου ύψους 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, τα ποσά που θα συνεισφέρει κάθε χώρα ενδέχεται να αυξηθούν, εάν κράτη που διατηρούν στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο – όπως η Ουγγαρία – αρνηθούν να συμμετάσχουν. Αντίθετα, χώρες εκτός ΕΕ μπορούν, αν το θελήσουν, να συμβάλουν καλύπτοντας μέρος των εγγυήσεων. Η Νορβηγία είχε αρχικά θεωρηθεί πιθανή, αλλά ο υπουργός Οικονομικών, Γενς Στόλτενμπεργκ, απέκλεισε την εμπλοκή της χώρας στο πακέτο.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει για το επόμενο έτος δημοσιονομικό έλλειμμα 71,7 δισ. ευρώ και θα χρειαστεί να περιορίσει τις δαπάνες της από τον Απρίλιο, αν δεν εξασφαλιστεί νέα χρηματοδότηση. Την Παρασκευή, η Ουγγαρία άσκησε βέτο στην έκδοση νέου κοινού χρέους της ΕΕ για τη στήριξη του Κιέβου, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να προσπαθήσουν να πείσουν τον Μπαρτ Ντε Βέβερ να στηρίξει τη χρήση ρωσικών assets στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου, αντί να αντληθούν χρήματα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής, προκειμένου να διαβεβαιώσει τον Ντε Βέβερ ότι η Γερμανία θα αναλάβει το 25% του συνολικού πακέτου, το μεγαλύτερο μέρος μεταξύ των χωρών της ΕΕ. «Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση για το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά το δείπνο με τον Βέλγο πρωθυπουργό. «Η ανησυχία του Βελγίου σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών assets είναι απολύτως θεμιτή και πρέπει να αντιμετωπιστεί, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μοιραστούν ισότιμα τον κίνδυνο». Το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει πιθανότατα στη Γερμανία, η οποία με μερίδιο 24,4% θα συνεισέφερε περίπου 51,3 δισ. ευρώ.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα από την Ουκρανία

Από το προτεινόμενο δάνειο αποζημίωσης, τα 115 δισ. ευρώ προορίζονται να ενισχύσουν την ουκρανική αμυντική βιομηχανία μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ 50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας. Επιπλέον, 45 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή δανείου που είχε χορηγηθεί από την G7 πέρυσι.

Τα χρήματα θα εκταμιευτούν σε έξι δόσεις μέσα στο έτος, σύμφωνα με τα έγγραφα της Κομισιόν που επικαλείται το Politico.

Θα τεθούν επίσης μηχανισμοί ελέγχου για την αποτροπή κακοδιαχείρισης των κονδυλίων. Στις αμυντικές δαπάνες, για παράδειγμα, θα απαιτείται οι συμβάσεις και τα σχέδια να εγκρίνονται από την Επιτροπή. Παράλληλα, η Κομισιόν θα αξιολογεί τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας και θα παρουσιάζει πώς και από πού λαμβάνει στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, ώστε οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να μπορούν να παρακολουθούν τη ροή των χρημάτων προς το Κίεβο.

Σημειώνεται ακόμη, ότι από το συνολικό πακέτο των 210 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, με βάση το ΑΕΠ, στην Ελλάδα θα αναλογούσε περίπου το 1,3%, δηλαδή γύρω στα 2,8 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά η υπόλοιπη λίστα κρατών:

- Γαλλία: 34 δισ. ευρώ (16,2%)

- Ιταλία: 25,1 δισ. ευρώ (12%)

- Ισπανία: 18,9 δισ. ευρώ (9%)

- Ολλανδία: 13,4 δισ. ευρώ (6,4%)

- Πολωνία: 10,3 δισ. ευρώ (4,9%)

- Βέλγιο: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

- Σουηδία: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

- Αυστρία: 5,5 δισ. ευρώ (2,6%)

- Δανία: 4,9 δισ. δολάρια (2,3%)

- Ιρλανδία: 4,5 δισ. ευρώ (2,2%)

- Ουγγαρία: 4,4 δισ. ευρώ (1,2%)

- Ρουμανία: 4,4 δισ. ευρώ (2,1%)

- Τσεχία: 3,7 δισ. ευρώ (1,8%)

- Πορτογαλία: 3,3 δισ. ευρώ (1,6%)

- Φινλανδία: 3,2 δισ. ευρώ (1,5%)

- Σλοβακία: 1,5 δισ. ευρώ (0,7%)

- Βουλγαρία: 1,2 δισ. ευρώ (0,6%)

- Κροατία: 1,1 δισ. ευρώ (0,5%)

- Λιθουανία: 934 εκατ. ευρώ (0,4%)

- Σλοβενία: 796 εκατ. ευρώ (0,4%)

- Λετονία: 469 εκατ. ευρώ (0,2%)

- Εσθονία: 466 εκατ. ευρώ (0,2%)

- Κύπρος: 366 εκατ. ευρώ (0,2%)