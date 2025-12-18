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Πιτσιλής: Στις Βρυξέλλες για την υπογραφή συμφωνίας Ελλάδας-Αλβανίας για τους «Πράσινους Διαδρόμους»
Οικονομία
20:50 - 18 Δεκ 2025

Πιτσιλής: Στις Βρυξέλλες για την υπογραφή συμφωνίας Ελλάδας-Αλβανίας για τους «Πράσινους Διαδρόμους»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εκπροσώπησε την Ελλάδα  στην τελετή υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τους «Πράσινους Διαδρόμους», παρουσία της Επιτρόπου Διεύρυνσης, Marta Kos.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (CEFTA), της Κοινότητας Μεταφορών και των Τελωνειακών Διοικήσεων της Αλβανίας, της Μολδαβίας, της Β. Μακεδονίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αλβανία για την επέκταση της πρωτοβουλίας των«Πράσινων Διαδρόμων», σε ευθυγράμμιση με τονΕθνικό Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.Η συμφωνία εστιάζει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στη μείωση των καθυστερήσεων και στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, επεσήμανε ότι: «η παρουσία της ΑΑΔΕ αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας και τη συμβολή της στη διευκόλυνση του εμπορίου, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα χερσαία σύνορα της χώρας.»

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