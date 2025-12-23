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Παπαθανάσης: Data Center στη Μεγαλόπολη – Επένδυση €19,9 εκατ. και δημιουργία 100 θέσεων εργασίας
Οικονομία
18:11 - 23 Δεκ 2025

Παπαθανάσης: Data Center στη Μεγαλόπολη – Επένδυση €19,9 εκατ. και δημιουργία 100 θέσεων εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Πρόγραμμα  «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027», η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επενδυτική πράξη στο Δήμο Μεγαλόπολης με δικαιούχο την KIEFER ENERGY CONSTRUCTIONS INVESTMENTS Α.Ε.

Πρόκειται για επένδυση συνολικού κόστους 39,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,9 εκατ. ευρώ αποτελούν χρηματοδότηση μέσω ΔΑΜ, με στόχο τη δημιουργία Κέντρου Δεδομένων ονομαστικής δυναμικότητας 5MW ΙΤ, σε εγκατάσταση συνολικής επιφάνειας 2.820 τ.μ., που αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικά πολλαπλασιαστικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη Μεγαλόπολη και την ευρύτερη περιοχή.

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων κυβερνητικών παρεμβάσεων για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους 1,6 δις ευρώ, με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής στο σύνολο των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/12/2025 - 18:13
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