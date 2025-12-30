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ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκ ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους
Οικονομία
20:50 - 30 Δεκ 2025

ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκ ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

Reporter.gr Newsroom
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Τα 8,9 εκ. ευρώ έφτασε το συνολικό ποσό, που καταβλήθηκε σήμερα στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ 39.330 δικαιούχων, οι οποίοι είχαν γνωστοποιήσει το ΙΒΑΝ τους ή υπέβαλαν ή τροποποίησαν τις δηλώσεις τους, από 1/10/2025 έως και 12/12/2025.

Για όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024, μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου, με βάση την απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και Θάνου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1199/2025). Αυτή προβλέπει ειδική διαδικασία συμπληρώσεων και διορθώσεων για την καταβολή της ενίσχυσης ή του τυχόν επιπλέον δικαιούμενου ποσού, που προκύπτει σε σχέση με την πληρωμή, η οποία έγινε στις 28/11/2025.

Ειδικότερα,

· 11,3 χιλ. δικαιούχοι γνωστοποίησαν λογαριασμό ΙΒΑΝ,

· 2 χιλ. δικαιούχοι υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 30/9/2025,

· 12,2 χιλ. δικαιούχοι πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία και

· Οι υπόλοιποι δικαιούχοι διόρθωσαν τα στοιχεία του πίνακα 6 του Ε1 για τη δαπάνη ενοικίου (εκμισθωτές, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό δήλωσης μίσθωσης, αριθμό παροχής, κ.α.). Από αυτούς, 11,5 χιλ. δικαιούχοι συμμετείχαν και στην αρχική καταβολή στις 28/11/2025.

Συμπεριλαμβανομένων και των νέων δικαιούχων, παραμένουν χωρίς λογαριασμό ΙΒΑΝ, 24 χιλ. δικαιούχοι.

Για δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 13/12/2025 μέχρι και σήμερα, 30/12/2025, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 15/1/2026.

Επισημαίνονται τα εξής:

· Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.

· Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

· Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

· Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.

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