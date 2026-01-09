ΥΠΕΘΟ: «Σήμα» στους κρατικούς φορείς για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ιδιώτες

Την ανάγκη για μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στους ιδιώτες που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ, επισημαίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Συγκεκριμένα με εγκύκλιο για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 δίνει οδηγίες στους κρατικούς φορείς όπως είναι νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα να προχωρήσουν στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους.

Οι οδηγίες

Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει το ΥΠΕΘΟ ,οι αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων οφείλουν:

• να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, τόσο του ίδιου του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους από ίδιους πόρους, καθώς και για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

• να εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να μεριμνούν για την άμεση επίλυση πιθανών προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά ή λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Παράλληλα οι φορείς οι οποίοι υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών, οφείλουν να διερευνούν εάν υφίστανται περαιτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες προσαρμογών (οφειλές υπό δικαστική διεκδίκηση, αποκατάσταση παγίων προκαταβολών, οφειλές που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη εμφάνιση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών, κατασχέσεις) και να φροντίζουν για τη συμπερίληψή τους σχετικούς καταλόγους,σύμφωνα με όσα προβλέπει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συμβάλλει καθοριστικά στην εξυγίανση των προϋπολογισμών τους και στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.

Η λίστα

Ως μέσο πίεσης προς τους φορείς, πάντως , για την προώθηση των αποπληρωμών, έχει θεσπιστεί και η διαδικασία δημοσιοποίησης των «μπαταχτσήδων» φορέων του δημοσίου. Μάλιστα μέσα σ’το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί, για πρώτη φορά στη δημοσιότητα σχετική λίστα για φορείς του Δημοσίου που χρωστούν σε ιδιώτες για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, δηλαδή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και τους λόγους για τους οποίους καταγράφεται καθυστέρηση στην πληρωμή.

Όσοι φορείς αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση.

Κρατικά χρέη

Σημειώνεται ότι ότι χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έχουν, με βάση, τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Οκτώβριο του 2025 φτάσει στα 3,1 δις. Ευρώ. Στην κορυφή είναι οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων με ε 1,74 δισ. Ευρώ. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστούν σε ιδιώτες 590 εκατ. ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ 248 εκατ. ευρώ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 239 εκατ. ευρώ και τα νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 236 εκατ. ευρώ.