Παπαθανάσης: €16,9 εκατ. για έργα προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Με την Πρόσκληση ενεργοποιείται η Προτεραιότητα 5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας» του Προγράμματος ΕΣΠΑ - ΔΑΜ και σε πρώτη φάση προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν τα ακόλουθα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού:
- «Αποκατάσταση – Ανάδειξη και προβολή του συγκροτήματος της Ρωμαϊκής Έπαυλης Αμυνταίου»,
- «Ανέγερση νέου εκθεσιακού χώρου και λυόμενων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στο Αμύνταιο Φλώρινας»,
- «Αποκατάσταση - Ανάδειξη της βασιλικής και τμημάτων του βυζαντινού Κάστρου "Κάλε" – Διαμόρφωση πρόσβασης, στην Κοινότητα Πετρών του Δήμου Αμυνταίου»,
- «Ανέγερση νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγαλόπολης και οργάνωση περιοδικής έκθεσης»,
- «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης – Β΄ Φάση».