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Θεοδωρικάκος: Δίνουμε μάχη για την προστασία των καταναλωτών
Οικονομία
11:29 - 19 Ιαν 2026

Θεοδωρικάκος: Δίνουμε μάχη για την προστασία των καταναλωτών

Reporter.gr Newsroom
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«Είμαστε εδώ για να προασπίζουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, γι’ αυτό και ζητήσαμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν στη λογική και να κινηθούν και φέτος στα όρια του πληθωρισμού υγείας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφορικά με τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action24. 

«Πιστεύω ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση και οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα θα είναι όσο και πέρυσι που κινήθηκαν στο 7%. Κάνουμε αυτό που μπορούμε, παρεμβαίνουμε, πιστεύω ότι η ασφαλιστική αγορά έχει πάρει το μήνυμα και προσαρμόζεται», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η πιο κρίσιμη παράμετρος είναι το εισόδημα και οι μισθοί των πολιτών. Υπογράμμισε ότι τα τελευταία επτά χρόνια δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%, επισημαίνοντας ότι αυτό πρακτικά σημαίνει «500.000 επιπλέον μισθοί που μπαίνουν στα ελληνικά νοικοκυριά» και αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική πολιτική. Παράλληλα, σημείωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου ενισχύθηκαν όλοι οι μισθοί μέσω της μείωσης της φορολογίας κατά δύο μονάδες, με μεγαλύτερο όφελος για τις οικογένειες με παιδιά, αναφέροντας ότι «είναι σωστό και δίκαιο να στηρίζουμε τον θεσμό της οικογένειας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά στην νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, στην οποία ήδη έχει οριστεί διοικήτρια η κα Δέσποινα Τσαγγάρη. «Αύριο θα οριστούν και οι τρεις υποδιοικητές. Η Αρχή Θα βοηθήσει στους ελέγχους και στη σωστή λειτουργία της αγοράς, ώστε να ρυθμιστεί καλύτερα και να λειτουργεί με κανόνες» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι είναι κεντρική πολιτική θέση της κυβέρνησης η στήριξη των νοικοκυριών, δηλώνοντας ότι «η καλύτερη πολιτική για να στηρίξεις πραγματικά το ελληνικό νοικοκυριό είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση των μισθών».

Σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα και την συζήτηση περί δημιουργίας νέων κομμάτων, επισήμανε πως «ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων στην αντιπολίτευση στην πραγματικότητα δημιουργεί έναν ανταγωνισμό για το ποιός θα είναι πιο δημαγωγός και πιο λαϊκιστής. Αυτό δεν βοηθάει την Δημοκρατία και σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρας». Προσέθεσε μάλιστα πως «η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή, φιλελεύθερη παράταξη που εκφράζει το μέτρο και τη λογική». Τέλος, για το πιθανό κόμμα Καρυστιανού σημείωσε πως «θα είναι ένα αρχηγικό κόμμα, η κα Καρυστιασνού προσέρχεται στην πολιτική ζωή και θα κριθεί για τις πολιτικές της θέσεις και τις προτάσεις της για την κοινωνία».

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