ΤτΕ: Πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) στην Ελλάδα αυξήθηκε οριακά στο 2,9% τον Δεκέμβριο από 2,8% τον Νοέμβριο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και στη μικρότερη πτώση των τιμών στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους μακροοικονομικούς δείκτες: Ζώνη του ευρώ: Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) για τον γενικό πληθωρισμό υποχώρησε στο 2,0% τον Δεκέμβριο του 2025 από 2,1% τον Νοέμβριο (προκαταρκτική εκτίμηση). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε οριακές μειώσεις των ρυθμών πληθωρισμού στα επεξεργασμένα τρόφιμα, στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και στις υπηρεσίες, καθώς και σε έντονη πτώση του ενεργειακού πληθωρισμού. Ο δομικός πληθωρισμός (HICP εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων) υποχώρησε επίσης στο 2,3% τον Δεκέμβριο από 2,4% τον Νοέμβριο, καθώς και οι δύο συνιστώσες του κατέγραψαν οριακές μειώσεις.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) για τον γενικό πληθωρισμό υποχώρησε στο 2,0% τον Δεκέμβριο του 2025 από 2,1% τον Νοέμβριο (προκαταρκτική εκτίμηση). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε οριακές μειώσεις των ρυθμών πληθωρισμού στα επεξεργασμένα τρόφιμα, στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και στις υπηρεσίες, καθώς και σε έντονη πτώση του ενεργειακού πληθωρισμού. Ο δομικός πληθωρισμός (HICP εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων) υποχώρησε επίσης στο 2,3% τον Δεκέμβριο από 2,4% τον Νοέμβριο, καθώς και οι δύο συνιστώσες του κατέγραψαν οριακές μειώσεις. ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) παρέμεινε στο 2,7% τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025, ενώ και ο δομικός CPI διατηρήθηκε στο 2,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021.

Ο πληθωρισμός βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) παρέμεινε στο 2,7% τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025, ενώ και ο δομικός CPI διατηρήθηκε στο 2,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Ελλάδα: Ο γενικός πληθωρισμός (HICP) αυξήθηκε οριακά στο 2,9% τον Δεκέμβριο από 2,8% τον Νοέμβριο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε υψηλότερους ρυθμούς στα τρόφιμα (επεξεργασμένα και μη) καθώς και σε λιγότερο αρνητικό ρυθμό στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά.

Ο γενικός πληθωρισμός (HICP) αυξήθηκε οριακά στο 2,9% τον Δεκέμβριο από 2,8% τον Νοέμβριο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε υψηλότερους ρυθμούς στα τρόφιμα (επεξεργασμένα και μη) καθώς και σε λιγότερο αρνητικό ρυθμό στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά. Προβολές του Ευρωσυστήματος: Ο γενικός πληθωρισμός (HICP) στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να συνεχίσει την καθοδική του πορεία το 2026 και το 2027, φθάνοντας στο 1,9% και 1,8% αντίστοιχα, πριν αυξηθεί εκ νέου στο 2,0% το 2028 λόγω της εισαγωγής του ETS2. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών αποτελεί τον βασικό συντελεστή του γενικού πληθωρισμού. Στην Ελλάδα, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% το 2026, στο 2,2% το 2027 και στο 2,5% το 2028, κυρίως λόγω του πληθωρισμού στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και στις υπηρεσίες, ενώ ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι συνολικά θα υποχωρήσει. Τιμές εμπορευμάτων: Στις αρχές του 2026, οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν λόγω εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, μετά τις καθοδικές πιέσεις που είχαν δεχθεί στο τέλος του 2025. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν λόγω ανανεωμένων ανησυχιών για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι τιμές των βιομηχανικών μετάλλων ενισχύθηκαν αντανακλώντας περιορισμούς στην προσφορά και χαμηλά αποθέματα, ενώ οι τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων κινήθηκαν πλάγια. Δείκτες βασισμένοι στις αγορές: Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ, όπως αποτυπώνονται στις αγορές, παραμένουν σταθερά σε επίπεδα κάτω ή πολύ κοντά στο 2%. Οι προσδοκίες πληθωρισμού για τον ορίζοντα των 2 ετών υποχώρησαν ελαφρώς μετά από χαμηλότερες του αναμενόμενου ενδείξεις πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, ενώ οι πραγματικές αποδόσεις μειώθηκαν κάπως στο μεσαίο και μακρύ άκρο της καμπύλης αποδόσεων λόγω ασθενέστερων του αναμενόμενου στοιχείων PMI. Στις ΗΠΑ, οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού και οι πραγματικές αποδόσεις παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες.

Οι αγορές αναμένουν σταθερά επιτόκια από την ΕΚΤ και χαμηλότερα επιτόκια από τη Fed έως το τέλος του 2026. Η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια συνολικά κατά 200 μονάδες βάσης από τον Ιούνιο του 2024. Οι αγορές έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ δεν θα μεταβάλει τα επιτόκιά της έως το τέλος του 2026.

Η Fed έχει μειώσει το επιτόκιο Fed Funds (FFR) συνολικά κατά 150 μονάδες βάσης από τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι προσδοκίες της αγοράς για το 2026 υποδηλώνουν μία μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Ιούνιο και μία ακόμη έως το τέλος του έτους.