ΟΔΔΗΧ: Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
Αποτελέσματα δημοπρασίας
|
Δημοπρασία
|
Σημερινή
|
Προηγούμενη
|
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας
26 εβδομάδων
|
21 Ιανουαρίου 2026
(ποσά σε εκ. Ευρώ)
|
23 Δεκεμβρίου 2025
(ποσά σε εκ. Ευρώ)
|
1. Δημοπρατούμενο ποσό
|
400
|
400
|
2. Ύψος προσφορών
|
967
|
718
|
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)
|
2,42
|
1,80
|
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό
|
500
|
500
|
5. Μέση Σταθμική Απόδοση %
|
1,85%
|
2,01%
|
6. Μέση Σταθμική Τιμή Δημοπρασίας
|
99,073
|
7. Cut-off Τιμή Δημοπρασίας
|
99,000
|
99,010
|
8. Cut – off ratio
|
62%
|
8%