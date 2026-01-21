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ΟΔΔΗΧ: Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ
Οικονομία
13:49 - 21 Ιαν 2026

ΟΔΔΗΧ: Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, σήμερα (21/1) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,85%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 967 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αποτελέσματα δημοπρασίας

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

21 Ιανουαρίου 2026

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

23 Δεκεμβρίου 2025

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

400

400

2. Ύψος προσφορών

967

718

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,42

1,80

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

500

500

5. Μέση Σταθμική Απόδοση %

1,85%

2,01%

6. Μέση Σταθμική Τιμή Δημοπρασίας

99,073

7. Cut-off Τιμή Δημοπρασίας

99,000

99,010

8. Cut – off ratio

62%

8%

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