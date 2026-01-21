ΓΣΕΕ: Κατευθυντήριες οδηγίες για την εργασία εν μέσω της κακοκαιρίας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων εξέδωσε σήμερα (21/1) η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), υπενθυμίζοντας ότι η λήψη των απαραίτητων μέτρων αποτελεί ρητή νομική υποχρέωση των εργοδοτών, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι, όταν οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την εκτέλεση της εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να αναπροσαρμόζουν τον τρόπο και την οργάνωση της εργασίας, λαμβάνοντας προληπτικά ή έκτακτα μέτρα, ώστε να αποφεύγονται εργατικά ατυχήματα και σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων.

Βάσει των ισχυουσών εγκυκλίων, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα προσαρμογής του ωραρίου, η αλλαγή του τρόπου παροχής εργασίας ή ακόμη και η προσωρινή διακοπή των εργασιών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Παράλληλα, η εφαρμογή της τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό, καθώς και ο περιορισμός των μη αναγκαίων μετακινήσεων, συγκαταλέγονται στα βασικά μέτρα προστασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υφίστανται μισθολογικές περικοπές ή πειθαρχικές κυρώσεις εξαιτίας της εφαρμογής μέτρων που επιβάλλονται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, αυξημένη ευθύνη φέρουν οι εργοδότες σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως οι υπαίθριες εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες διανομής, όπου η αυστηρή και άμεση εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας είναι απολύτως αναγκαία.

Η ΓΣΕΕ καλεί επίσης την Πολιτεία να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «η προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος, αλλά ως θεμελιώδης υποχρέωση».

Ταυτόχρονα, επαναφέρει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας για τη θεσμοθέτηση σαφών νομοθετικών ρυθμίσεων και ρητών απαγορεύσεων, που θα αποτρέπουν τη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Τέλος, τα σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες που ανήκουν στη ΓΣΕΕ δηλώνουν ότι παραμένουν σε ετοιμότητα για την υποβολή καταγγελιών, ενώ στη διάθεση εργαζομένων και συνδικάτων βρίσκονται το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ), καθώς και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Συνομοσπονδία απευθύνει και έκκληση προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίες και ότι δεν θα πρέπει να γίνονται παραγγελίες προϊόντων που συνεπάγονται εργασία και μετακίνηση εργαζομένων υπό συνθήκες κακοκαιρίας.