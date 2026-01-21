ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΣΕΕ: Κατευθυντήριες οδηγίες για την εργασία εν μέσω της κακοκαιρίας
Εργασιακά
13:37 - 21 Ιαν 2026

ΓΣΕΕ: Κατευθυντήριες οδηγίες για την εργασία εν μέσω της κακοκαιρίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων εξέδωσε σήμερα (21/1) η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), υπενθυμίζοντας ότι η λήψη των απαραίτητων μέτρων αποτελεί ρητή νομική υποχρέωση των εργοδοτών, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι, όταν οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την εκτέλεση της εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να αναπροσαρμόζουν τον τρόπο και την οργάνωση της εργασίας, λαμβάνοντας προληπτικά ή έκτακτα μέτρα, ώστε να αποφεύγονται εργατικά ατυχήματα και σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων.

Βάσει των ισχυουσών εγκυκλίων, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα προσαρμογής του ωραρίου, η αλλαγή του τρόπου παροχής εργασίας ή ακόμη και η προσωρινή διακοπή των εργασιών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Παράλληλα, η εφαρμογή της τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό, καθώς και ο περιορισμός των μη αναγκαίων μετακινήσεων, συγκαταλέγονται στα βασικά μέτρα προστασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υφίστανται μισθολογικές περικοπές ή πειθαρχικές κυρώσεις εξαιτίας της εφαρμογής μέτρων που επιβάλλονται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, αυξημένη ευθύνη φέρουν οι εργοδότες σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως οι υπαίθριες εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες διανομής, όπου η αυστηρή και άμεση εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας είναι απολύτως αναγκαία.

Η ΓΣΕΕ καλεί επίσης την Πολιτεία να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «η προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος, αλλά ως θεμελιώδης υποχρέωση».

Ταυτόχρονα, επαναφέρει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας για τη θεσμοθέτηση σαφών νομοθετικών ρυθμίσεων και ρητών απαγορεύσεων, που θα αποτρέπουν τη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Τέλος, τα σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες που ανήκουν στη ΓΣΕΕ δηλώνουν ότι παραμένουν σε ετοιμότητα για την υποβολή καταγγελιών, ενώ στη διάθεση εργαζομένων και συνδικάτων βρίσκονται το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ), καθώς και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Συνομοσπονδία απευθύνει και έκκληση προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίες και ότι δεν θα πρέπει να γίνονται παραγγελίες προϊόντων που συνεπάγονται εργασία και μετακίνηση εργαζομένων υπό συνθήκες κακοκαιρίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Εθνικός στόχος, η ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγικότητας
Επιχειρήσεις

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Εθνικός στόχος, η ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγικότητας

Απομακρύνονται τα περισσότερα μπλόκα - Συζητήσεις για κινητοποίηση με τρακτέρ στην Αθήνα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Απομακρύνονται τα περισσότερα μπλόκα - Συζητήσεις για κινητοποίηση με τρακτέρ στην Αθήνα

Αν κάτι αξίζει από το Νταβός, είναι να διαβάσεις την ομιλία του πρωθυπουργού του Καναδά
Ειδήσεις

Αν κάτι αξίζει από το Νταβός, είναι να διαβάσεις την ομιλία του πρωθυπουργού του Καναδά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς
Ειδήσεις

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»
Πολιτική

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο
Φορολογία

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ