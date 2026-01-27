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Κομισιόν: Η στήριξη μικρών καφενείων και παντοπωλείων στα ορεινά χωριά επιτρέπεται
Οικονομία
11:00 - 27 Ιαν 2026

Κομισιόν: Η στήριξη μικρών καφενείων και παντοπωλείων στα ορεινά χωριά επιτρέπεται

Reporter.gr Newsroom
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Η Κυβέρνηση, παρότι διαθέτει το νόμιμο Ευρωπαϊκό πλαίσιο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν έχει προχωρήσει στη στήριξη αυτή αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ με αφορμή ερώτηση που κατέθεσε.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου για το πώς μπορούν να στηριχθούν τα τελευταία καφενεία και μικρά παντοπωλεία στα ορεινά και απομακρυσμένα χωριά, αποδομεί κάθε δικαιολογία της Κυβέρνησης. Όπως αναφέρει ο Ευρωβουλευτής, η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι η χρηματοδοτική στήριξη αυτών των μικρών τοπικών επιχειρήσεων όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά είναι απολύτως νόμιμη επιλογή των κρατών μελών.

Στην απάντησή του, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ραφαέλε Φίτο, επισημαίνει ότι τα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής που έχει ήδη διαθέσιμα η Ελλάδα — ύψους 1,46 δισ. ευρώ για εδαφικές στρατηγικές σε ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές — μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις, όπως καφενεία και παντοπωλεία, που συμβάλλουν καθοριστικά στο «δικαίωμα παραμονής» των κατοίκων στον τόπο τους.

Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει επιπλέον ότι αυτή η στήριξη μπορεί να δοθεί χωρίς καμία παραβίαση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά προσφέρει συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα εργαλεία.

«Η απάντηση της Επιτροπής είναι απολύτως σαφής: τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν οικονομικά μικρές τοπικές επιχειρήσεις στις πιο απομονωμένες περιοχές, νόμιμα και στοχευμένα. Όταν αυτό δεν γίνεται, δεν φταίνε οι κανόνες της Ευρώπης — φταίει η πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης», δήλωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η Κομισιόν, μάλιστα, συνδέει άμεσα τη στήριξη αυτών των επιχειρήσεων με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της μόνιμης κατοίκησης, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς βασικές υπηρεσίες ζωής, οι ορεινοί και απομακρυσμένοι οικισμοί οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη και τη δημογραφική συρρίκνωση.

Σε περιοχές όπως η Κοιλάδα του Αχελώου, τα Άγραφα, τα Τζουμέρκα και τα μικρά νησιά, το κλείσιμο των τελευταίων καφενείων και παντοπωλείων δεν είναι απλώς οικονομικό πρόβλημα, αλλά πλήγμα στην καθημερινότητα, στην κοινωνική ζωή και στη δυνατότητα παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους.

«Όταν η Ευρώπη σου λέει ξεκάθαρα “μπορείς να στηρίξεις, μπορείς να χρηματοδοτήσεις, μπορείς να το κάνεις νόμιμα” και εσύ δεν το κάνεις, τότε δεν μιλάμε για αδυναμία. Μιλάμε για εγκατάλειψη», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο Σάκης Αρναούτογλου καλεί την Κυβέρνηση να σταματήσει να επικαλείται προσχήματα και να αξιοποιήσει άμεσα τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά εργαλεία για τη στήριξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων που κρατούν ζωντανά τα χωριά και τις απομακρυσμένες κοινότητες.

«Η εγκατάλειψη της υπαίθρου δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών — και με αυτές εκτίθεται η Κυβέρνηση», κατέληξε.

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