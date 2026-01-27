Μετά την κάθοδο του USS Abraham Lincoln, οι Χούθι επανέρχονται με απειλές κατά της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, με την U.S. Central Command (CENTCOM) να ανακοινώνει τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου ότι βρίσκεται ήδη εν πλω στον Ινδικό Ωκεανό. Η CENTCOM δημοσίευσε φωτογραφίες στην πλατφόρμα X, στις οποίες φαίνονται μέλη του πληρώματος να πραγματοποιούν εργασίες που χαρακτηρίστηκαν «συνήθης συντήρηση», ενώ το αεροπλανοφόρο ταξιδεύει προς το επιχειρησιακό θέατρο της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανέφερε ότι η ομάδα κρούσης του USS Abraham Lincoln είναι αναπτυγμένη στη Μέση Ανατολή με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Η συγκεκριμένη διατύπωση παραπέμπει σε αποστολή αποτροπής, με δεδομένο ότι η περιοχή θεωρείται ένα από τα πλέον ευάλωτα σημεία για την παγκόσμια ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, η U.S. Air Forces Central (AFCENT) ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει πολυήμερη άσκηση ετοιμότητας, με στόχο να αποδείξει πως οι ΗΠΑ μπορούν να αναπτύξουν, να διασπείρουν και να υποστηρίξουν μαχητικές αεροπορικές δυνάμεις σε όλο το πεδίο ευθύνης της CENTCOM. Η ζώνη αυτή εκτείνεται από τη Βορειοανατολική Αφρική έως τη Μέση Ανατολή –συμπεριλαμβανομένου του Ιράν– και φτάνει έως την Κεντρική και Νότια Ασία.

Οι Χούθι είχαν παγώσει τις επιθέσεις τους μετά την εκεχειρία στη σύγκρουση στη Γάζα, ωστόσο είχαν επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι διατηρούν το δικαίωμα να τις επαναλάβουν. Πριν από την εκεχειρία, η οργάνωση είχε πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν να πιέσει το Ισραήλ. Μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση, σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν τη ρητορική της απειλής.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι νέες προειδοποιήσεις των Χούθι λειτουργούν και ως έμμεση ενίσχυση της Τεχεράνης, σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση προς το Ιράν σε όλα τα επίπεδα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δημόσια αντίδραση της ιρανικής διπλωματίας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, καταδίκασε τις πολιτικές Αμερικανών αξιωματούχων σε σχέση με τις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν. Στελέχη του ιρανικού υπουργείου υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις κινήσεις αυτές «παρεμβατικές και προκλητικές».

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί το Ιράν «πολύ στενά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν λάβει θέσεις για κάθε ενδεχόμενο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολλά πλοία» που κατευθύνονται προς την περιοχή, ενώ έκανε λόγο για «μεγάλη δύναμη» και «αρμάδα» που βρίσκεται σε κίνηση προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί κλιμάκωση αλλά θέλει ετοιμότητα.

Σε οικονομικό επίπεδο, η αμερικανική πίεση προς την Τεχεράνη ενισχύεται επίσης. Την Παρασκευή, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι στοχοποιεί εννέα πλοία, καθώς και τους ιδιοκτήτες ή τις εταιρείες διαχείρισής τους, τα οποία –σύμφωνα με την ανακοίνωση– συμμετείχαν σε μεταφορές ιρανικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων σε ξένες αγορές.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η Ερυθρά Θάλασσα επιστρέφει σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου για τη διεθνή ναυτιλία. Η προσέγγιση του USS Abraham Lincoln, οι νέες απειλές των Χούθι και η ένταση ΗΠΑ–Ιράν δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια των εμπορικών πλοίων μετατρέπεται ξανά σε γεωπολιτικό ζήτημα πρώτης γραμμής.