Στουρνάρας στο Bloomberg ΤV: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το ράλι του ευρώ
Οικονομία
10:33 - 06 Φεβ 2026

Στουρνάρας στο Bloomberg ΤV: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το ράλι του ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Καθησυχαστικός εμφανίζεται σχετικά με τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει η πρόσφατη άνοδος του ευρώ, ο Γιάννης Στουρνάρας.

«Παρακολουθούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και όλες τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και τον πληθωρισμό», δήλωσε στο Bloomberg Television ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος της ΕΚΤ, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση από τον Μάρτιο του 2025 και μετά έχει ήδη ενσωματωθεί στις προβολές της ΕΚΤ. Σημείωσε ακόμα ότι το κοινό νόμισμα παραμένει εντός του ιστορικού εύρους διακύμανσής του έναντι του δολαρίου.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης πραγματοποιήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους», είπε. «Άρα δεν πρόκειται για κάτι δραματικό που θα έπρεπε να μας οδηγήσει σε αλλαγή της πορείας δράσης μας».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λιγότερο από μία ημέρα αφότου η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για πέμπτη συνεδρίαση, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να επαναλαμβάνει ότι οι αξιωματούχοι θεωρούν πως βρίσκονται σε «καλό σημείο» και να υποβαθμίζει επίσης την πρόσφατη άνοδο του ευρώ.

Οι περισσότεροι επενδυτές και οικονομολόγοι δεν αναμένουν περαιτέρω μειώσεις στο κόστος δανεισμού μετά τις οκτώ που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον κύκλο.

Και άλλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφώνησαν με τον Στουρνάρα όσον αφορά το ευρώ. «Η κίνηση του δολαρίου έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό στο BFM Business Television. «Βρισκόμαστε γύρω στα 1,18 δολάρια — συμπτωματικά, είναι η ιστορική ισοτιμία αν κοιτάξει κανείς τον μέσο όρο από τη δημιουργία του ευρώ».

Ο Μάρτινς Κάζακς της Λετονίας επισήμανε επίσης ότι η ισοτιμία του ευρώ έχει κινηθεί μέσα σε σχετικά στενό εύρος τους τελευταίους μήνες, λέγοντας ότι οι κινήσεις αυτές είναι ήδη «ενσωματωμένες» στο βασικό σενάριο της ΕΚΤ. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μια «σημαντική και ταχεία» ενίσχυση θα επιδείνωνε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, «ενδεχομένως ενεργοποιώντας μια αντίδραση πολιτικής».

Ο Γ. Στουρνάρας θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης είναι ισορροπημένοι, περιγράφοντας τους αξιωματούχους ως «αρκετά βέβαιους».

«Δεν αισθανόμαστε ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία δράσης μας», είπε. «Εξαρτόμαστε από τα δεδομένα. Αυτό έχει αποδειχθεί πολύ καλή πρακτική έως τώρα».

Ο Στουρνάρας δήλωσε ότι η ΕΚΤ έχει επιτύχει «ομαλή προσγείωση», χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση ως «σταθερή ισορροπία».

