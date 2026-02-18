«Αλμυρό» και φέτος το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας - Αύξηση στις τιμές των θαλασσινών έως 21%
13:06 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Με την Καθαρά Δευτέρα να σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, οι καταναλωτές στρέφονται στα παραδοσιακά σαρακοστιανά, όμως φέτος θα χρειαστεί να πληρώσουν σημαντικά υψηλότερα ποσά για τα θαλασσινά. Οι τιμές παρουσιάζουν αυξήσεις που φτάνουν έως και 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, οι αυξήσεις στα βασικά θαλασσινά κινούνται κατά μέσο όρο γύρω στο 15%-16%. Η διακύμανση εξαρτάται από το σημείο πώλησης – από τη Βαρβάκειο Αγορά μέχρι τα τοπικά ιχθυοπωλεία – αλλά και από το αν τα προϊόντα είναι φρέσκα ή κατεψυγμένα. Ενδεικτικά:

  • Τα μικρά θράψαλα από 9,80 € το κιλό πέρσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 €, καταγράφοντας αύξηση 21%.
  • Το καλαμάρι από 18,80 € το κιλό πέρσι ανεβαίνει στα 22,80 €.
  • Η γαρίδα από 12 € το κιλό πέρσι φτάνει στα 14 €.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η ΕΡΤ, η κίνηση στις αγορές ήδη κορυφώνεται, με τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς, να συγκρίνουν τιμές και να προγραμματίζουν το σαρακοστιανό τους τραπέζι, είτε αγοράζοντας νωρίς είτε περιμένοντας για πιο φρέσκα προϊόντα.

Οι έμποροι τονίζουν ότι προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές ανταγωνιστικές παρά τις αυξημένες πιέσεις της αγοράς, προσφέροντας επιλογές για κάθε προϋπολογισμό.

Τιμές στα πιο δημοφιλή προϊόντα

  • Καλαμάρι μικρό: 10,98 €
  • Καλαμάρι μεγάλο: 16,98 €
  • Χταπόδι φρέσκο: 17,98 €

Με τις τιμές να κινούνται ανοδικά, οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν τις αγορές τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα παραδοσιακά σαρακοστιανά με όσο το δυνατόν καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής.

