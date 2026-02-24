Χατζηδάκης: Οι τέσσερις βασικοί οικονομικοί στόχοι για το 2026 - Βάζουμε τον πήχη ψηλά

Στον οδικό χάρτη του 2026 με μειώσεις φόρων, αύξηση κατώτατου μισθού και μεγάλα έργα αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή τη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ, επισημαίνοντας ότι η νέα χρονιά απαιτεί «πολλή δουλειά» με βάση τις δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στην ελληνική οικονομία δεν αρκεί απλώς να διατηρηθεί, αλλά απαιτείται να ενισχυθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος. Με γνώμονα τις τρέχουσες εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον, ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση μιας ισχυρής και βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας· μιας ανάπτυξης ανθεκτικής, που κινητοποιεί τις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις και δημιουργεί σταθερές προοπτικές για το μέλλον.

Όπως υπογράμμισε, η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει όχι μόνο τη διασφάλιση της μακροοικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, απαιτείται συστηματική στήριξη της ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση του παραγωγικού μετασχηματισμού, με έμφαση στους δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών και δικτύων που συνδέουν αποτελεσματικά όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση του κόστους ζωής, με ιδιαίτερη προσοχή στο στεγαστικό ζήτημα, το δημογραφικό πρόβλημα και τη στήριξη της Περιφέρειας.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι σε αυτούς τους άξονες θα επικεντρωθεί η φετινή προσπάθεια των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων, με στόχο στο τέλος της χρονιάς να μπορούν να απευθυνθούν στους πολίτες με απτά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι δεσμεύσεις έγιναν πράξη και ότι οι υψηλοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με συλλογική προσπάθεια.

Ο προγραμματισμός δράσεων των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων για το 2026

Τέσσερις Βασικές Προτεραιότητες:

1. Ανάπτυξη και επενδύσεις

Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ

Νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας

Ολοκλήρωση Κτηματολογίου

Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο

Εφαρμογή των πρόσφατων διεθνών ενεργειακών συμφωνιών για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και το αμερικανικό LNG

Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία

Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης

Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εκκίνηση υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030

Ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας

2. Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικός Μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός Export Credit Greece

Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026 (ΥΠΕΞ)

Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων - Δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες

Βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου

Εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034

Επιχειρησιακή έναρξη Φάρου AI Factory

Θέσπιση πλαισίου κατάταξης «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων

3. Έργα υποδομής σε όλη τη χώρα

Παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κυκλοφορία

Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Προώθηση διαδικασιών παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, βάσει του σχεδιασμού του Υπερταμείου

◦ Κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη)

◦ Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμανιών Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου

Ολοκλήρωση βασικών έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία

◦ Αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας – Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου

Πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις

Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών

Συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: Υλοποίηση συμφωνημένου με την Ε.Ε. Σχεδίου Δράσης με 13 Έργα

Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

Προσβάσιμες παραλίες: Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες

Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

4. Μέριμνα για το κόστος ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα και στον δημόσιο τομέα

Έναρξη λειτουργίας Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή

Δημιουργία νέας ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών

Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) & στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή)

Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 κατοικίες προς παράδοση

Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ.

Υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων για τη στήριξη της Περιφέρειας:

- Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Βορείου Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ

- Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες

- Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές

- Πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους