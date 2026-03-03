Συνάντηση Πιερρακάκη με Φον Ντερ Λάιεν, Λαγκάρντ και Κόστα: Τι συζητήθηκε

Ο Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Πρόεδρος του Eurogroup, συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες ενόψει του Ευρωπαικού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν :



• Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας. Συμφωνήθηκε η στενή παρακολούθηση των οικονομικών επιπτώσεων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ιδίως όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας.

• Ο διεθνής ρόλος του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

• Η πρόοδος προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία είναι καθοριστική για τη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.