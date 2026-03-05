Παράταση μέχρι 31 Μαρτίου δίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη διαβούλευση για τις τραπεζικές καταθέσεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατείνει έως τις 31 Μαρτίου 2026 τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την ενδιάμεση έκθεση της κλαδικής έρευνας που αφορά την αγορά των τραπεζικών καταθέσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τα υπομνήματά τους εντός της νέας προθεσμίας.

Βάσει του σχεδιασμού της Αρχής, η τελική έκθεση της έρευνας αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του 2026. Σε αυτήν θα παρουσιαστούν τα οριστικά συμπεράσματα της έρευνας, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε δημόσια συζήτηση επί των συμπερασμάτων της ενδιάμεσης έκθεσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, φορέων καταναλωτών και ακαδημαϊκών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού Χαρά Νικολοπούλου, Αθανασία Γαβαλά, Ιωάννης Αποστολάκης και Ελένη Αλικανιώτη, καθώς και εκπρόσωποι της αρμόδιας εποπτικής αρχής, του εγχώριου τραπεζικού κλάδου, των καταναλωτών και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Ι. Τσικριπής, Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, Μ. Ζαχαριάδης, καθηγητής στο Alliance Manchester Business School του University of Manchester, Χ. Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Π. Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ και Ν. Φίλιππας, πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Η διαδικασία της διαβούλευσης αποτελεί το επόμενο στάδιο της κλαδικής έρευνας, που έχει εκκινήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εξετάσει τη λειτουργία της αγοράς καταθέσεων στην Ελλάδα και τον βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών. Οι απόψεις που θα υποβληθούν θα αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση των συμπερασμάτων της Αρχής.

Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής είχε δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2025 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας που διεξάγεται για τις συνθήκες ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, με έμφαση στην εξέλιξη των επιτοκίων καταθέσεων, τη συμπεριφορά των τραπεζών και τις επιλογές που έχουν οι καταθέτες στην ελληνική αγορά.

Τα ευρήματα και οι προτάσεις της Επιτροπής

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρουσίασε τα βασικά ευρήματα και τις προτάσεις που καταγράφονται στην ενδιάμεση έκθεση της κλαδικής έρευνας. Μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:

-Η αύξηση των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια αφορά κυρίως λογαριασμούς υψηλής ρευστότητας και χαμηλής απόδοσης.

-Η μετακύλιση των αυξήσεων των επιτοκίων πολιτικής της ΕΚΤ στα επιτόκια καταθέσεων υπήρξε περιορισμένη, καθυστερημένη και άνιση.

-Το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης τραπεζικών καταθέσεων παραμένει υψηλό, ενισχύοντας τη στροφή των καταθετών προς εναλλακτικές τοποθετήσεις.

-Η δομή και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τραπεζικής αγοράς δεν ευνοούν την ανάπτυξη έντονου ανταγωνισμού στα καταθετικά επιτόκια.

-Επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού μέσω νέων εισόδων και επεκτάσεων (όπως Attica/Credia Bank, συνεταιριστικές τράπεζες ή η Viva Bank), με στόχο την πίεση για καλύτερες αποδόσεις στις καταθέσεις.

-Εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας κρατικών αποταμιευτικών λογαριασμών, κατά το πρότυπο του γαλλικού μοντέλου Livret A/LEP, με κρατικά καθοριζόμενο επιτόκιο, ως συμπληρωματικό εργαλείο χρηματοδότησης του προϋπολογισμού και ενίσχυσης των αποδόσεων για μικροκαταθέτες, υπό την προϋπόθεση αξιολόγησης της δημοσιονομικής του αποτελεσματικότητας.

-Προτείνεται η ανάπτυξη γνήσιων αποταμιευτικών προϊόντων, όπως τα fidelity premium προϊόντα που εφαρμόζονται στο Βέλγιο, τα οποία επιβραβεύουν τη διακράτηση κεφαλαίων με προνομιακό επιτόκιο.

-Τέλος, τίθεται η ανάγκη αύξησης της κινητικότητας των καταθετών, μέσω καλύτερης ενημέρωσης και σύγκρισης επιτοκίων, απλούστευσης της διαδικασίας αλλαγής παρόχου και, σε μακροπρόθεσμη προοπτική, διερεύνησης της δυνατότητας φορητότητας αριθμού λογαριασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.