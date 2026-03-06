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Θεοδωρικάκος: Σχέδιο έκτακτων μέτρων για προστασία των καταναλωτών και έλεγχο της αγοράς
Οικονομία
12:10 - 06 Μαρ 2026

Θεοδωρικάκος: Σχέδιο έκτακτων μέτρων για προστασία των καταναλωτών και έλεγχο της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων ασυδοσίας στην αγορά, όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η συνολική κυβερνητική απόφαση αναμένεται να ενεργοποιήσει τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία περιέγραψε ως «πολύ ισχυρά και αποτελεσματικά» για την προστασία των καταναλωτών. «Είμαστε σε εγρήγορση, παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση στην αγορά. Τα φαινόμενα αισχροκέρδειας είναι περιορισμένα, αλλά είμαστε απολύτως έτοιμοι για να τα αντιμετωπίσουμε», δήλωσε.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί ή επεκταθεί, οι οικονομίες θα δεχθούν πιέσεις, με κύριο κίνδυνο την αύξηση του πληθωρισμού. «Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των πιέσεων και την προστασία των καταναλωτών, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις αποφασίσει η κυβέρνηση», σημείωσε.

Σχετικά με τη διαμόρφωση τιμών και ενδεχόμενες πρακτικές τραστ, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. «Ως πολίτης και υπουργός δεν θεωρώ θεμιτές τέτοιες συμπεριφορές. Το αν συνιστούν τραστ ή όχι θα το κρίνει η Επιτροπή», τόνισε.

Επιπλέον, ο υπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις στις λαϊκές αγορές. «Έχουμε επεξεργαστεί σειρά αλλαγών για να απλοποιηθεί το πλαίσιο αδειοδότησης, ώστε οι παραγωγοί και οι έμποροι να λειτουργούν ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Παράλληλα, οι δήμοι που το επιθυμούν θα μπορούν να διοργανώνουν λαϊκές αγορές για παραγωγούς», εξήγησε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος κατέληξε σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε εξέλιξη στην αγορά και δεσμεύεται να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, προστατεύοντας τους καταναλωτές από φαινόμενα ασυδοσίας και καταχρηστικών πρακτικών.

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