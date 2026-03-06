Χρηστίδης στη Βουλή: Να επανεκκινήσουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα στον Ιλισσό

Την άμεση επανεκκίνηση των έργων διευθέτησης του Ιλισσού και την ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού για την Αττική, αναδεικνύει – με Kοινοβουλευτική του Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς – ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

Αφορμή για την παρέμβασή του αποτελεί η πρόσφατη διακοπή των εργασιών στο έργο «Διευθέτηση Ποταμού Ιλισσού – Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών», ένα έργο κρίσιμης σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία του παράκτιου μετώπου της Αττικής.

Όπως αναφέρει, οι πλημμύρες αποτελούν την πιο συχνή και την πιο επιβαρυντική, οικονομικά, καταστροφή διεθνώς και ως εκ τούτου η έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτων μετατρέπει τον κίνδυνο πλημμυρών σε διαρκή απειλή για το λεκανοπέδιο. Συνδέει, δε, τα πλημμυρικά φαινόμενα με δεκαετίες άναρχης πολεοδομικής ανάπτυξης, μπαζωμένων ρεμάτων, αποσπασματικών έργων και απουσίας συνολικού υδραυλικού σχεδιασμού.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, όπως έχει παρατηρηθεί, ο Νότιος Τομέας Αθηνών είναι ιδιαίτερα ευάλωτος, καθώς η υψηλή αστικοποίηση, η έλλειψη ελεύθερων χώρων και η έντονη πίεση στο παράκτιο μέτωπο αυξάνουν σημαντικά την έκθεση των κατοίκων σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο αυτό, περιγράφει τον σημαντικό ρόλο του Ιλισσού που αποτελεί έναν από τους βασικούς φυσικούς αγωγούς απορροής ομβρίων της πρωτεύουσας.

«Με λεκάνη απορροής περίπου 43 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μήκος 10 χιλιομέτρων, μεταφέρει τα νερά από τις υπώρειες του Υμηττού μέχρι την εκβολή του στον Φαληρικό Όρμο». Ωστόσο - προσθέτει - «η εκτεταμένη εγκιβωτισμένη του μορφή και η ανάπτυξη σημαντικών αστικών υποδομών πάνω από την κοίτη του έχουν περιορίσει σημαντικά την παροχετευτικότητά του, αυξάνοντας τον πλημμυρικό κίνδυνο για τις γύρω περιοχές».

Κάνει, λοιπόν, ιδιαίτερη αναφορά στα έργα διευθέτησης του Ιλισσού που είχαν στόχο να ενισχύσουν την αντιπλημμυρική προστασία του Νοτίου Τομέα.

«Παρότι η σύμβαση υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και είχε αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 12 μήνες, το έργο ανεστάλη στις 6 Φεβρουαρίου 2026, μετά από ειδική δήλωση παύσης της αναδόχου εταιρείας λόγω μη εξόφλησης της 6ης και 7ης πιστοποίησης του έργου», σημειώνει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι σχετικές πληρωμές – ύψους άνω του 1,2 εκατ. ευρώ – είχαν εγκριθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, ωστόσο δεν εξοφλήθηκαν λόγω έλλειψης διαθέσιμης πίστωσης, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ενημερωθεί εγκαίρως από τις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς καθυστερεί ένα κρίσιμο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας για τον Νότιο Τομέα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει ευρύτερα προβλήματα στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων υποδομών για την κλιματική ανθεκτικότητα της Αττικής.

Με την ερώτησή του, ο Παύλος Χρηστίδης ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς σαφείς απαντήσεις για τους λόγους της καθυστέρησης στις πληρωμές, για το πότε θα επανεκκινήσει το έργο και για το πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, θέτει ένα ευρύτερο ζήτημα δημόσιας πολιτικής που έχει να κάνει με την ανάγκη ενός συνολικού, επιστημονικά τεκμηριωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού για την Αττική, που να συνδυάζει έργα ορεινής υδρονομίας, αναδασώσεις, φυσικές λεκάνες ανάσχεσης και σύγχρονες παρεμβάσεις εντός του αστικού ιστού.

Όπως υπογραμμίζει, η κλιματική κρίση αναμένεται να εντείνει τα φαινόμενα ξηρασίας και ακραίων βροχοπτώσεων τα επόμενα χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαίο έναν ολοκληρωμένο χάρτη παρεμβάσεων για τις λεκάνες απορροής της Αττικής και τα βασικά ρέματα του λεκανοπεδίου.