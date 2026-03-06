Eurostat: Με ρυθμό 1,5% «έτρεξε» η ευρωπαϊκή οικονομία το 2025

Αύξηση κατέγραψε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, επιβεβαιώνοντας τη συγκρατημένη αλλά σταθερή πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, το πραγματικό ΑΕΠ της ΕΕ ενισχύθηκε κατά 1,5% το 2025, μετά από άνοδο 1,1% το 2024.

Τα στοιχεία βασίζονται στα πιο πρόσφατα δεδομένα για το ΑΕΠ και τις βασικές του συνιστώσες, τα οποία αποτυπώνουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα στα κράτη-μέλη. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε να αναπτύσσεται, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τις πιέσεις που καταγράφονται στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Σε σύγκριση με το 2024, όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2025, αν και με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία, όπου το ΑΕΠ εκτινάχθηκε κατά 12,3%, στη Μάλτα με 4,0%, καθώς και στην Κύπρο με 3,8%, επιδόσεις που ξεχωρίζουν στο σύνολο της Ένωσης.

Στον αντίποδα, οι πιο συγκρατημένοι ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφηκαν σε μεγάλες και ώριμες οικονομίες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Γερμανία και η Φινλανδία εμφάνισαν οριακή αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2% η καθεμία, ενώ η Ουγγαρία σημείωσε άνοδο 0,4%.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τις διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών, με ορισμένες μικρότερες ή πιο δυναμικές οικονομίες να καταγράφουν ισχυρότερη επέκταση, ενώ άλλες κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς. Παρά τις διαφοροποιήσεις, η γενική εικόνα δείχνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία διατήρησε θετικό πρόσημο ανάπτυξης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.