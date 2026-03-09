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Οι τιμές ενέργειας βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup
Οικονομία
08:22 - 09 Μαρ 2026

Οι τιμές ενέργειας βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup

Reporter.gr Newsroom
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Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, καθώς και στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της G7 που θα προηγηθεί της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που ήδη προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, αναμένεται να κυριαρχήσει στις σημερινές συζητήσεις στο Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του Eurogroup.

Τα βασικά θέματα που θα εξετάσει το ECOFIN

Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του ECOFIN, πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα βρεθεί η δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, στη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις και στη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα εξετάσουν επίσης τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, όπως και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής στήριξης προς τη χώρα.

Στο ECOFIN θα συνεχιστούν ακόμη οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις για την επικείμενη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, καθώς και για τις εαρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

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