Στα... ραντάρ του πολέμου το -δυσεύρετο στον Κόλπο- πόσιμο νερό - Βομβαρδίζονται μονάδες αφαλάτωσης

Μια ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε ζημιές σε μια μονάδα αφαλάτωσης στο Μπαχρέιν, εντάσσοντας στον πόλεμο τον πιο στρατηγικό πόρο του πλούσιου σε πετρέλαιο Περσικού Κόλπου: το πόσιμο νερό.

Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές, δήλωσε την Κυριακή το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν. Το Ιράν δεν είχε αναφερθεί στην επίθεση, αλλά μια μέρα νωρίτερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι είχε προηγηθεί μία επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανική μονάδα αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ του Κόλπου. «Οι ΗΠΑ έθεσαν αυτό το προηγούμενο, όχι το Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε ότι ο στρατός έπληξε μια μονάδα αφαλάτωσης στο Ιράν.

Το ζήτημα είναι, πάντως, πως το νερό μπαίνει στη στρατηγική του πολέμου κι αυτή είναι, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, μία πολύ σημαντική εξέλιξη.

Με τις μονάδες αφαλάτωσης στα... ραντάρ, σημοτοδοτείται μια νέα και επικίνδυνη κλιμάκωση σε μια περιοχή όπου πολλές χώρες έχουν περιορισμένες χερσαίες πηγές πόσιμου νερού.

Οι άφθονες μονάδες αφαλάτωσης της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αφαιρούν αλάτι από το θαλασσινό νερό του Περσικού Κόλπου, αποτελούν την βασική πηγή πόσιμου νερού για εκατομμύρια κατοίκους στην άνυδρη περιοχή.

«Αχίλλειος πτέρνα» το νερό

Ο Χουσεΐν Ίμπις, ανώτερος ακαδημαϊκός στο Ινστιτούτο Αραβικών Κρατών του Κόλπου, δήλωσε πως «αυτές οι μονάδες αφαλάτωσης είναι η αχίλλειος πτέρνα τους».

Η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της παγκόσμιας δυναμικότητας αφαλάτωσης, με περίπου 5.000 μονάδες να τροφοδοτούν τα συστήματα ύδρευσης.

Το Μπαχρέιν, όπου σημειώθηκε η επίθεση με drone, εξαρτάται σχεδόν πλήρως από τις μονάδες του για πόσιμο νερό για τον πληθυσμό του των 1,6 εκατομμυρίων. Το Ισραήλ εξαρτάται από τις μονάδες για περίπου το 80% του πόσιμου νερού του. Περίπου το 90% των αναγκών του Κουβέιτ σε νερό καλύπτεται από την αφαλάτωση.

Ενώ πολλές χώρες του Κόλπου διατηρούν στρατηγικά αποθέματα νερού, μικρότερα έθνη όπως το Μπαχρέιν θα μπορούσαν να δουν τα αποθέματά τους να μειώνονται σε λίγες μέρες εάν τεθεί σε κίνδυνο η παραγωγική τους ικανότητα.

Η Σαουδική Αραβία, η μεγαλύτερη από τις χώρες του Κόλπου, έχει μεγαλύτερη ικανότητα να αντέχει επιθέσεις σε αποθέματα νερού από τους άμεσους γείτονές της, δήλωσε ο Ίμπις.

Λοιπές υποδομές

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, οι πολιτικές και οικονομικές υποδομές δέχονται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις.

Το Σάββατο, ένα drone εξερράγη κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, αναγκάζοντας την προσωρινή αναστολή των πτήσεων. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι θραύσματα ενός άλλου βλήματος έπληξαν ένα κτίριο κατοικιών στην τουριστική γειτονιά της Μαρίνας του Ντουμπάι. Το πετρελαϊκό κοίτασμα Μπέρι της Saudi Aramco έγινε στόχος το Σάββατο από ένα drone, πιθανώς από το Ιράν.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι το βασίλειο κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν σε μια στρατιωτική βάση και αναχαίτισε πολλά κύματα drones που κατευθύνονταν προς το πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah. Δύο δεξαμενές καυσίμων στο κύριο αεροδρόμιο του Κουβέιτ χτυπήθηκαν από drones σε μια άμεση επίθεση σε κρίσιμες υποδομές, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ νωρίς την Κυριακή.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Μπαχρέιν δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μια μονάδα του κρατικού διυλιστηρίου Bapco Energies μετά από μια ιρανική πυραυλική επίθεση. Μια ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έβαλε φωτιά σε μια δεξαμενή πετρελαίου στην πόλη Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Τρίτη. Το Ιράν στόχευσε το βασικό πετρελαϊκό συγκρότημα Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας τουλάχιστον δύο φορές την περασμένη εβδομάδα. Το Κατάρ διέκοψε τις εξαγωγές υγρού φυσικού αερίου αφού ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν βασικές εγκαταστάσεις.

Η σύγκρουση έχει σοκάρει τους κατοίκους των χωρών του Κόλπου, πολλές από τις οποίες δεν έχουν ποτέ δεχθεί έντονη επίθεση και έχουν λίγα καταφύγια ή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έτοιμα.

Στο στόχαστρο το πετρέλαιο του Ιράν

Να σημειωθεί τέλος πως ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στόχευσε αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη που ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ σηματοδότησαν την πρώτη φορά στον πόλεμο που ο στρατός του έπληξε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν μετά από μακρές δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τις συνέπειες μιας τέτοιας επίθεσης.

Μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στις δεξαμενές καυσίμων, οι αρχές στην Τεχεράνη μείωσαν τα επιδόματα καυσίμων για τους οδηγούς, δήλωσε ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας.





