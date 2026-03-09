Σε τροχιά ανόδου το φυσικό αέριο - Τι αναφέρει ο Πιερρακάκης

Επιβράδυνση της ανόδου στην τιμή του Brent καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις διεθνείς αγορές αφού βέβαια νωρίτερα πλησίασε ακόμα και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Τώρα κινείται στα 104 ευρώ ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, ραγδαία άνοδο καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με την τιμή να κινείται κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας μια αύξηση άνω του 13% σε σχέση με την Παρασκευή (6/3).

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, καθώς και στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της G7 που θα προηγηθεί της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Το στίγμα μέτρων

Στο μεταξύ, όπως τόνισε, ο κ.Πιερρακάκης μιλώντας νωρίτερα στο Euronews «ήδη διαθέτουμε μια «εργαλειοθήκη». Και αυτή είναι η εργαλειοθήκη του 2022. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ήδη στέλνουν το μήνυμα ότι θέλουν να γνωρίζουν τι είδους στήριξη θα μπορούσαν να λάβουν εάν η κρίση βαθύνει».

Στη συνέχεια ο Πιερρακάκης έδωσε το πλαίσιο πιθανών αποφάσεων.

«Νομίζω ότι υπάρχουν δύο βασικές λέξεις εδώ. Η πρώτη είναι η διάρκεια, πόσο θα διαρκέσει δηλαδή αυτή η κατάσταση. Η δεύτερη είναι η λεγόμενη «διαταραχή», τι είδους κρίση δηλαδή θα προκύψει.

Αν, για παράδειγμα, υπάρξει διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις θαλάσσιες μεταφορές, στο Στενό του Ορμούζ, για ένα πολύ παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τότε προφανώς ο αντίκτυπος θα είναι διαφορετικός.

Παρακολουθούμε τις τιμές του φυσικού αερίου, τις τιμές του πετρελαίου. Αλλά στην πράξη υπάρχουν πολλά πιθανά στοιχεία «διαταραχής» που εξετάζουμε επίσης: η τιμή των λιπασμάτων, οι αερομεταφορές, η επισιτιστική ασφάλεια. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία».