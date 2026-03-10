Χατζηδάκης: Μέτρα κατά της αισχροκέρδειας μέσα στην εβδομάδα - Οι τρεις προτεραιότητες της κυβέρνησης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, σε συνέντευξή του στο ERTnews, μετά από νέα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή λόγω της διεθνούς κρίσης και των πιθανών οικονομικών της επιπτώσεων, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην ενέργεια, τις αγορές και τον πληθωρισμό.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση για τη διάρκεια της διεθνούς έντασης και των εχθροπραξιών, σημειώνοντας ότι ακόμη και οι άμεσα εμπλεκόμενοι παράγοντες δίνουν διαφορετικές προβλέψεις. Όπως είπε, η κατάσταση απαιτεί σοβαρότητα και προσοχή, χωρίς όμως να δημιουργείται κλίμα υπερβολής. «Δεν πρέπει ούτε να υποτιμούμε τη σοβαρότητα της κρίσης ούτε να της αποδίδουμε διαστάσεις Αρμαγεδδώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πιθανές οικονομικές επιπτώσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι η διεθνής κρίση ενδέχεται να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση την ελληνική, τόσο ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης όσο και ως προς τον πληθωρισμό. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια των εξελίξεων.

Οι τρεις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η κυβερνητική στρατηγική επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1ον. Επάρκεια καυσίμων

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την τροφοδοσία της χώρας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει επαρκή αποθέματα τόσο σε πετρέλαιο όσο και σε φυσικό αέριο.

2ον. Καταπολέμηση της αισχροκέρδειας

Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους της αγοράς, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα κερδοσκοπίας. Όπως σημείωσε, άλλο είναι η αύξηση των διεθνών τιμών και άλλο η εκμετάλλευση της συγκυρίας από επιχειρήσεις που αυξάνουν υπερβολικά τα περιθώρια κέρδους.

3ον. Παρακολούθηση των επιπτώσεων στα νοικοκυριά

Το τρίτο μέτωπο αφορά τις πιθανές αυξήσεις τιμών σε προϊόντα και τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση, όπως είπε, θα αξιολογήσει την πραγματική εικόνα της αγοράς πριν αποφασίσει για ενδεχόμενες παρεμβάσεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για πιθανή επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο κ. Χατζηδάκης δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, τα σχετικά μέτρα θα παρουσιαστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα δημοσιονομικά περιθώρια

Αναφερόμενος στα οικονομικά δεδομένα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει τα δημοσιονομικά περιθώρια χωρών όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Σουηδία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν, χάρη στη δημοσιονομική πειθαρχία που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Οι όποιες αποφάσεις, όπως είπε, θα ληφθούν λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ευρωπαϊκές συζητήσεις στις Βρυξέλλες όσο και την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Έλεγχοι για τις τιμές των καυσίμων

Ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι έχουν εντοπιστεί περιστατικά αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν ελέγχους και ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις όπου χρειαστεί. «Η κατεύθυνση είναι κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο του», ανέφερε.

Πιθανές συνέπειες σε μεταναστευτικό και τουρισμό

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι εξετάζονται και δευτερογενείς συνέπειες της κρίσης, όπως πιθανές μεταναστευτικές πιέσεις και επιπτώσεις στον τουρισμό. Όπως είπε, όσο παρατείνεται η κρίση αυξάνεται η πιθανότητα νέων μεταναστευτικών ροών, ενώ για τον τουρισμό οι κρατήσεις παραμένουν προς το παρόν σε υψηλά επίπεδα.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα προχώρησε άμεσα σε κινήσεις στήριξης προς την Κύπρος, ενώ ανταποκρίθηκε και σε αίτημα της Βουλγαρία για αντιβαλλιστική κάλυψη.

Τόνισε επίσης ότι η χώρα ενισχύει τον ρόλο της στην περιοχή μέσα από τις συμμαχίες της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται με βάση τα εθνικά συμφέροντα και όχι ως αντίδραση στις κινήσεις της Τουρκία.

Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν άνοδο της Νέα Δημοκρατία, ο κ. Χατζηδάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στις βασικές προτεραιότητες της χώρας: την οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική.