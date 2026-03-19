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Θεοδωρικάκος: Μέχρι 30 Ιουνίου το πλαφόν στα καύσιμα – Αναγκαίο μέτρο για προστασία από την αισχροκέρδεια
Ειδήσεις
15:20 - 19 Μαρ 2026

Θεοδωρικάκος: Μέχρι 30 Ιουνίου το πλαφόν στα καύσιμα – Αναγκαίο μέτρο για προστασία από την αισχροκέρδεια

Reporter.gr Newsroom
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Σε κλίμα υπευθυνότητας όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΝ , ραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών. Στη συζήτηση που διήρκησε περίπου τρεις ώρες, τέθηκαν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα και υπήρξε συμφωνία ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε στους εκπροσώπους των πρατηριούχων πως το μέτρο του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους είναι αναγκαίο για την προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας, αλλά είναι προσωρινό και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε στους βενζινοπώλες ότι κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρξει voucher ύψους 3.000 ευρώ στους βενζινοπώλες που έχουν την υποχρεώση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών.

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε την ανάγκη να υπάρξουν αυστηροί και εντατικοί έλεγχοι από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Να σημειωθεί πως από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν είναι σχεδόν μηδενικά.

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Μετά το τέλος της συναντησης, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πήραμε ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Και τα μέτρα αυτά αφορούν το diesel και την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων.

Θέλω να σημειώσω ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή ως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και - όπως ήταν και το κλίμα στη σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών - υπάρχει υπεύθυνη συμπεριφορά. Αυτό είναι πολύ θετικό, διότι αποτελεί την προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο αυτή την κρίση.

Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο αυτό - το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου - έχει ημερομηνία λήξης, είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Οικονομικών - ιδιαίτερα τους δύο Υφυπουργούς, τον κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά και ασφαλώς τον Υπουργό Οικονομικών τον κ. Πιερρακάκη - για την απόφαση να στηρίξουν με 3.000 ευρώ voucher κάθε βενζινάδικο που θα τοποθετεί αυτά τα συστήματα μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται.

Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαι βέβαιος πως η Ανεξάρτητη Αρχή θα εφαρμόσει με σωστό και δίκαιο τρόπο την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι να παταχθούν φαινόμενα αληθινής αισχροκέρδειας. Εκεί είναι το κέντρο βάρους που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε με αυτό το μέτρο.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι οι εκπρόσωποι των βενζινοπωλών μού έθεσαν μια σειρά από θέματα που αφορούν τον τρόπο φορολόγησης. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο δεσμευτήκαμε να το εξετάσουμε, ώστε αυτό να γίνεται με τον πιο σωστό και δίκαιο τρόπο».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 15:37
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