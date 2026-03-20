Στουρνάρας: Οι προϋποθέσεις για να πετύχει η Ελλάδα ανάπτυξη άνω του 2% και το 2026

O διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μίλησε την Πέμπτη το βράδυ σε εκδήλωση της Αμερικανικής Ελληνικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Ενωσης (AHEPA) και εκτίμησε πως η ελληνική οικονομία μπορεί να αντέξει τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αρκεί, όμως, να υπάρξει σχετικά σύντομα αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Στην ομιλία του στη Φρανκφούρτη, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι εφόσον οι τιμές ενέργειας αποκλιμακωθούν, η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (2,1%), υπερβαίνοντας εκ νέου τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα εισοδήματος.

Τόνισε όμως ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο και όπως έχουν προειδοποιήσει κι άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Στουρνάρας αναφερόμενος γενικά στην Ευρωζώνη είπε ότι ο πόλεμος αν παραταθεί, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη.

Πέραν των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο κ. Στουρνάρας είπε πως θεωρεί καθοριστική για την πορεία της ελληνικής οικονομίας την κινητοποίηση των επενδύσεων. Επιπλέον, τόνισε, η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση όχι ως υποχρεώσεις αλλά ως στρατηγικές ευκαιρίες ανταγωνιστικότητας.

Με αυτές τις προϋποθέσεις «η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση όχι μόνο να διατηρήσει την ανάκαμψη, αλλά και να περάσει σε μια φάση διαρκώς υψηλότερου ποσοστού επενδύσεων, αύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της οικονομικής ανθεκτικότητας», είπε κλείνοντας.