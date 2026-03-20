Την επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ εξετάζει το Ιράν

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά μέσα η Τεχεράνη επεξεργάζονται σχέδιο βάσει του οποίου χώρες που χρησιμοποιούν το στενό για μεταφορά ενέργειας, εμπορευμάτων και τροφίμων θα καταβάλλουν τέλη στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η συζήτηση αυτή ανοίγει ενώ το Στενό του Ορμούζ παραμένει σε καθεστώς σοβαρής διαταραχής, με το Ιράν να επιχειρεί να μετατρέψει τον επιχειρησιακό έλεγχο του περάσματος σε πιο σταθερό μηχανισμό εποπτείας και επιλογής της κυκλοφορίας.

Η πρόταση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή αφορά τη σημαντικότερη θαλάσσια αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και LNG. Από το πέρασμα αυτό διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε αλλαγή στους όρους διέλευσης επηρεάζει άμεσα ναυλαγορές, ασφάλιστρα, ενεργειακές τιμές και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο εσωτερικό του Ιράν, η συζήτηση δεν παρουσιάζεται ως μεμονωμένη κοινοβουλευτική ιδέα.

Η βουλευτής Σομαγιέ Ραφιέ δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι εξετάζεται σχέδιο για επιβολή τελών σε χώρες που θέλουν να χρησιμοποιούν το στενό ως ασφαλή θαλάσσια οδό.

Παράλληλα, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για οικονομικά ζητήματα, υποστήριξε ότι μετά το τέλος της σύγκρουσης θα πρέπει να διαμορφωθεί νέο καθεστώς λειτουργίας για το πέρασμα.

Την ίδια ώρα, σε επίπεδο διεθνούς διαχείρισης της κρίσης, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη δημιουργία ασφαλούς ναυτιλιακού διαδρόμου, ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν από τον Περσικό Κόλπο εγκλωβισμένα πλοία και πληρώματα.

Το Μπαχρέιν, η Ιαπωνία, ο Παναμάς, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, κατέθεσαν πρόταση για ασφαλή διάδρομο που θα επιτρέψει την απομάκρυνση περίπου 20.000 ναυτικών από την περιοχή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ Αρσένιο Ντομίνγκεθ έχει καλέσει επανειλημμένα σε αποκλιμάκωση, τονίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Παράλληλα, έχει επισημάνει ότι η στρατιωτική συνοδεία πλοίων δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Με άλλα λόγια, η διεθνής κοινότητα αναζητεί λύση που να επαναφέρει στοιχειώδη προβλεψιμότητα στη ναυσιπλοΐα, την ώρα που το Ιράν κινείται προς ένα μοντέλο επιλεκτικής πρόσβασης και, ενδεχομένως, επιβολής κόστους σε όποιον θέλει να περάσει.