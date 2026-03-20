Το όραμα Καραμούζη για ενίσχυση της περιφέρειας και του πρωτογενούς τομέα - Νέες Επενδύσεις €12 εκατ.

Στην παρουσίαση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου συνολικού ύψους άνω των 12 εκατ. ευρώ προχώρησε το επενδυτικό ταμείο SMERC, εστιάζοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου τροφίμων μέσω της ενίσχυσης των εταιρειών Άροσις, Γη Βοΐου και Organic3S. Το σχέδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική στήριξης της ελληνικής παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια και την εξωστρέφεια.

Ο επικεφαλής του SMERC, κ. Νίκος Καραμούζης, ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερων και πιο ανθεκτικών επιχειρηματικών σχημάτων στον κλάδο των τροφίμων, προκειμένου να ανταποκριθούν στον διεθνή ανταγωνισμό. Όπως σημείωσε, η SMERC επενδύει συστηματικά στην ελληνική παραγωγή, δημιουργώντας ευκαιρίες σε περιοχές όπως η Κοζάνη και η Καστοριά, όπου καταγράφεται σημαντική υστέρηση επενδύσεων και έντονα φαινόμενα ερημοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος επενδύει στις εταιρείες οσπρίων και ρυζιού Άροσις και Γης Βοΐου και την εταιρεία Organic 3S που εξειδικεύεται στην παραγωγή υγιεινών δημητριακών προϊόντων. Οι παραπάνω εταιρείες έκλεισαν το 2025 με τζίρο € 32 εκατ. και Ebitda κοντά στα € 2 εκατ., ενώ οι εταιρείες, μέσω της υλοποίησης μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών σχεδίων, επενδύουν στο μέλλον, σε νέες εγκαταστάσεις και υποδομές και σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα κατά προτεραιότητα την εξαγωγική δραστηριότητα.

Στόχος του ως άνω Ομίλου εταιρειών τροφίμων είναι να προσεγγίσει τα € 40 εκατ. τζίρο το 2026 και ebitda πλέον των € 3 εκατ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον αγροτικό τομέα, ο οποίος –όπως επισημάνθηκε από τον κ. Καραμούζη– παραμένει υποαναπτυγμένος εδώ και δεκαετίες, με την εγχώρια παραγωγή σε βασικά προϊόντα όπως τα όσπρια και το ρύζι να μην επαρκεί. Σε αυτό το περιβάλλον, το SMERC επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγική βάση, επενδύοντας παράλληλα σε σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και αξιοποιώντας ίδια κεφάλαια, με τη στήριξη τραπεζών και της πολιτείας.

Άροσις: Από οικογενειακή επιχείρηση σε αναπτυσσόμενο εξαγωγικό παίκτη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Άροσις, Τρύφων Φωτιάδης, παρουσίασε την πορεία της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1957 στην Καστοριά και σήμερα βρίσκεται στην τρίτη γενιά διοίκησης. Ξεκινώντας από την εμπορία φακής σε τοπικό επίπεδο, η εταιρεία εξελίχθηκε σε εξαγωγική δύναμη ήδη από τη δεκαετία του 1970, με παρουσία στις ΗΠΑ.

Σήμερα, η Άροσις έχει ενσωματώσει τη Γη Βοΐου, δημιουργώντας ένα ενιαίο σχήμα με ισχυρή παραγωγική βάση. Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, με την κερδοφορία να αυξάνεται κατά 65,5% σε σχέση με το 2022. Η εταιρεία εξάγει πλέον σε 17 χώρες, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία στην αμερικανική αγορά, με τρία κοντέινερ φακής να κατευθύνονται τακτικά προς τις ΗΠΑ.

Παρά τις προκλήσεις, όπως οι δασμοί και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε αγορές όπως το Κατάρ, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, επισημαίνοντας ότι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων διασφαλίζει τη διατήρηση της ζήτησης.

Γη Βοΐου: Ενοποίηση δυνάμεων και αναγέννηση της παραγωγής

Η ένταξη της Γης Βοΐου στο σχήμα της Άροσις σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ορεινή περιοχή στα σύνορα Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών. Με μακρά παράδοση στην καλλιέργεια οσπρίων, η περιοχή αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η εγκατάλειψη της καλλιεργήσιμης γης και η αποδυνάμωση του παραγωγικού ιστού.

Η νέα εταιρική δομή, με τη στήριξη του SMERC, στοχεύει όχι μόνο στην επιβίωση αλλά και στην ανάπτυξη, ενισχύοντας τη μεταποίηση σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα, το δίκτυο παραγωγών ξεπερνά τους 250, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια και για νέα προϊόντα με βάση τα όσπρια.

Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, με ακραία καιρικά φαινόμενα να επηρεάζουν την παραγωγή, καθιστώντας αναγκαίες τις επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες.

Organic3S: Καινοτομία και διεθνής προσανατολισμός

Από την πλευρά της Organic3S, ο CEO Ανδρέας Σιούτης παρουσίασε την πορεία της εταιρείας που ξεκίνησε το 2009 από τρεις φίλους και εξελίχθηκε σε δυναμικό παίκτη στον χώρο των βιολογικών προϊόντων. Με παρουσία σε σούπερ μάρκετ από το 2012 και πρωτοποριακά προϊόντα –όπως γκρανόλα και μπάρες με τυρί– η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως καινοτόμος παραγωγός.

Σήμερα διαθέτει 60 εργαζόμενους, 70 κωδικούς προϊόντων και παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση, ενώ το 2025 έκλεισε με κύκλο εργασιών 8 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για διπλασιασμό στα 15 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Το διετές επενδυτικό πλάνο ύψους 7 εκατ. ευρώ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην ενίσχυση των εξαγωγών, με έμφαση σε αγορές της Ανατολής. Η εταιρεία επενδύει σε tailor-made συνταγές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών, διατηρώντας ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την καινοτομία.

Στρατηγική με επίκεντρο την περιφέρεια

Κοινός παρονομαστής όλων των επενδύσεων της SMERC αποτελεί η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και η ενίσχυση της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Όπως τονίστηκε, το παράδειγμα χωρών όπως η Ολλανδία αναδεικνύει τις δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης συνεκτικής στρατηγικής και πολιτικής στήριξης.

Η διοίκηση του ταμείου υπογράμμισε, τέλος, την ανάγκη μεγαλύτερης εμπλοκής της Πολιτείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές ανισότητες και να αξιοποιηθεί το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, θέτοντας τις βάσεις για ένα βιώσιμο και εξωστρεφές αγροδιατροφικό μοντέλο.