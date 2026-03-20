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Ο πόλεμος ροκανίζει ήδη την ανάπτυξη: Πρόβλεψη Στουρνάρα για πτώση κάτω από το 2% το 2026
Οικονομία
19:25 - 20 Μαρ 2026

Ο πόλεμος ροκανίζει ήδη την ανάπτυξη: Πρόβλεψη Στουρνάρα για πτώση κάτω από το 2% το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Πριν καν συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Τράπεζα της Ελλάδας, καταγράφει ήδη... ζημιές για την ελληνική οικονομία.

Μετά την χθεσινή επί τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεων της ΕΚΤ για ολόκληρη την Ευρωζώνη, η ΤτΕ αναθεώρησε και αυτή προς τα κάτω τις προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, έχει εκφράσει την άποψη ότι η ανάπτυξη το 2026 μπορεί να παραμείνει στα επίπεδα του 2025 (περίπου 2,1%), υπό την προϋπόθεση ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα είναι σύντομη. Αυτό το σενάριο, όμως, πλέον δεν είναι το πιθανότερο και η ΤτΕ θεωρεί πως η χώρα μας θα... φρενάρει.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2026 αναθεωρείται από 2,1% σε 1,9%.

Παράλληλα, η ΤτΕ αναθεώρησε οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψη της για το ΑΕΠ του 2027 στο 2% από 2,1% ενώ διατηρεί αμετάβλητη στο 2% την πρόβλεψη για το 2028.

Τονίζεται πως η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ η συμβολή των καθαρών εξαγωγών αναμένεται να είναι οριακά αρνητική. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός, στο 3,1% το 2026, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και μη επεξεργασμένων τροφίμων και τη διατήρηση του πληθωρισμού στις υπηρεσίες. Κατά την περίοδο πρόβλεψης, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ θα μετριαστεί σταδιακά, καθώς οι τιμές των ενεργειακών βασικών προϊόντων αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρόσφατες κορυφές τους.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις ανάπτυξης είναι κυρίως καθοδικοί και σχετίζονται κυρίως με μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επακόλουθη κλιμάκωση της οικονομικής αβεβαιότητας, μια περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού προστατευτισμού διεθνώς, έναν πιο επίμονο πληθωρισμό και απρόβλεπτα κλιματικά φαινόμενα.

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