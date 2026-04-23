ΒΕΑ: Θετικά αλλά ανεπαρκή τα νέα μέτρα - Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα στήριξης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας επισημαίνει ότι, παρά τη θετική κατεύθυνση ορισμένων παρεμβάσεων, παραμένουν σημαντικά κενά ως προς την ουσιαστική ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η διεύρυνση των ρυθμίσεων για οφειλές, αποτελούν κινήσεις που συμβάλλουν στην τόνωση της κατανάλωσης και στη σταδιακή επανένταξη πολιτών και επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις –και ειδικά οι μικρομεσαίες– συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους και περιορισμένων αντοχών.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Δαμίγος, τονίζει:

«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς δίνουν μια αναγκαία ανάσα σε νοικοκυριά και μέρος της αγοράς, σε μια περίοδο που η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να πιέζουν. Η ενίσχυση των εισοδημάτων μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για την κατανάλωση, κάτι που αφορά άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, για τον παραγωγικό ιστό της χώρας, τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν βλέπουν αντίστοιχη στοχευμένη στήριξη, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς, όπως το ενεργειακό κόστος, το οποίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώνει ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας. Δεν υπάρχουν σήμερα επαρκείς παρεμβάσεις που να μειώνουν ουσιαστικά το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση οφειλών, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, καθώς δίνει τη δυνατότητα επανεκκίνησης σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η αποδέσμευση λογαριασμών και η αποκατάσταση της ενημερότητας, είναι κρίσιμα εργαλεία. Παρ’ όλα αυτά, το επιτόκιο στο 5,84% παραμένει υψηλό και δεν συνάδει με την ανάγκη ουσιαστικής ελάφρυνσης.

Παράλληλα, η πρόβλεψη για έως 72 δόσεις, δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος των οφειλών. Απαιτούνται πιο ευέλικτα σχήματα αποπληρωμής, με 100 ή ακόμη και 120 δόσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους.

Εξίσου σημαντική, είναι και η απουσία πρόβλεψης για διαγραφή μέρους της οφειλής (κούρεμα). Χωρίς ένα τέτοιο εργαλείο, ειδικά για παλαιά και μη εξυπηρετήσιμα χρέη, υπάρχει ο κίνδυνος οι ρυθμίσεις να λειτουργήσουν ως μηχανισμός ανακύκλωσης των οφειλών και όχι ως πραγματική λύση.

Η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη και γενναία πολιτική στήριξης, που θα συνδυάζει τη ρύθμιση των οφειλών με τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της ρευστότητας. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη της οικονομίας».

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, καταθέτοντας προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.