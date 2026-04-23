ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΒΕΑ: Θετικά αλλά ανεπαρκή τα νέα μέτρα - Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία
16:37 - 23 Απρ 2026

ΒΕΑ: Θετικά αλλά ανεπαρκή τα νέα μέτρα - Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα στήριξης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας επισημαίνει ότι, παρά τη θετική κατεύθυνση ορισμένων παρεμβάσεων, παραμένουν σημαντικά κενά ως προς την ουσιαστική ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η διεύρυνση των ρυθμίσεων για οφειλές, αποτελούν κινήσεις που συμβάλλουν στην τόνωση της κατανάλωσης και στη σταδιακή επανένταξη πολιτών και επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις –και ειδικά οι μικρομεσαίες– συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους και περιορισμένων αντοχών.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Δαμίγος, τονίζει:

«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς δίνουν μια αναγκαία ανάσα σε νοικοκυριά και μέρος της αγοράς, σε μια περίοδο που η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να πιέζουν. Η ενίσχυση των εισοδημάτων μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για την κατανάλωση, κάτι που αφορά άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, για τον παραγωγικό ιστό της χώρας, τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν βλέπουν αντίστοιχη στοχευμένη στήριξη, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς, όπως το ενεργειακό κόστος, το οποίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώνει ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας. Δεν υπάρχουν σήμερα επαρκείς παρεμβάσεις που να μειώνουν ουσιαστικά το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση οφειλών, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, καθώς δίνει τη δυνατότητα επανεκκίνησης σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η αποδέσμευση λογαριασμών και η αποκατάσταση της ενημερότητας, είναι κρίσιμα εργαλεία. Παρ’ όλα αυτά, το επιτόκιο στο 5,84% παραμένει υψηλό και δεν συνάδει με την ανάγκη ουσιαστικής ελάφρυνσης.

Παράλληλα, η πρόβλεψη για έως 72 δόσεις, δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος των οφειλών. Απαιτούνται πιο ευέλικτα σχήματα αποπληρωμής, με 100 ή ακόμη και 120 δόσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους.

Εξίσου σημαντική, είναι και η απουσία πρόβλεψης για διαγραφή μέρους της οφειλής (κούρεμα). Χωρίς ένα τέτοιο εργαλείο, ειδικά για παλαιά και μη εξυπηρετήσιμα χρέη, υπάρχει ο κίνδυνος οι ρυθμίσεις να λειτουργήσουν ως μηχανισμός ανακύκλωσης των οφειλών και όχι ως πραγματική λύση.

Η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη και γενναία πολιτική στήριξης, που θα συνδυάζει τη ρύθμιση των οφειλών με τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της ρευστότητας. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη της οικονομίας».

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, καταθέτοντας προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται
Ανεμοδείκτης

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»
Πολιτική

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

«Με το όπλο παρά πόδα» η κυβέρνηση απέναντι στο ράλι πετρελαίου
Οικονομία

«Με το όπλο παρά πόδα» η κυβέρνηση απέναντι στο ράλι πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
29/07/2026 - 13:02

Αν είστε γονείς, μην κρατάτε τα παιδιά σας σ’ αυτή τη χώρα!

Πολιτική
29/07/2026 - 13:02

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: Ισχυρή αστυνομία, ισχυρό κράτος δικαίου – Καμία ανοχή στις εγκληματικές οργανώσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:48

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Οικονομία
29/07/2026 - 12:48

Παπαθανάσης: Στο επίκεντρο τα κλειστά ακίνητα για το «Ανακαινίζω» - Νέα χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:45

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι

Ναυτιλία
29/07/2026 - 12:38

Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:26

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Αναλύσεις
29/07/2026 - 12:21

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 12:17

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:11

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 12:11

Porsche: Άλμα 34% στα κέρδη με «όχημα» τα premium μοντέλα

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:08

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:57

Ερντογάν: «Ιστορικό βήμα» η συμφωνία με το Ιράκ για 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/07/2026 - 11:57

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)

Πολιτική
29/07/2026 - 11:47

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια των ακριτικών νησιών

Magazino
29/07/2026 - 11:41

Δήμος Αθηναίων: Η Μουσική Τεχνόπολη υποδέχεται έναν δυναμικό συναυλιακό Σεπτέμβριο

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:41

EY-Parthenon: Περιθώρια ανάπτυξης για την ελληνική ναυπηγοεπισκευή με προοπτική εσόδων €759 εκατ.

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:36

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού των ΑΕΙ και υποστήριξης της ένταξης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 11:34

ElvalHalcor: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:32

ΟΠΑ και Πανεπιστήμιο Σαγκάης ενισχύουν τη συνεργασία τους στη ναυτική εκπαίδευση

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 11:31

Νευρικότητα στις ευρωαγορές: Υποχωρεί η τεχνολογία, ξεχωρίζουν Kering και Glencore

Πολιτική
29/07/2026 - 11:22

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα, ενόψει ΔΕΘ

Οικονομία
29/07/2026 - 11:04

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του €1 εκατ. 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα

Πολιτική
29/07/2026 - 10:58

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Πολιτική
29/07/2026 - 10:47

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια

Magazino
29/07/2026 - 10:40

Το ελληνικό ποδόσφαιρο στο πλευρό των παιδιών προσφύγων

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:37

BBC: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:23

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ