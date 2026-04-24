Οικονομικός διάδρομος IMEC: Από το όραμα στην πράξη, με επίκεντρο την ανταλλαγή αγαθών και ιδεών

Τις σκέψεις και τις εκτιμήσεις τους για το πώς μπορεί να επιταχυνθεί η κατασκευή του Εμπορικού διαδρόμου Ινδίας-Ευρώπης (IMEC) και να αποτελέσει, εκτός από δίκτυο ανταλλαγής αγαθών και υλικών ανάμεσα στις χώρες, κοιτίδα οραμάτων και ιδεών, διατύπωσαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων μερών στο 11ο Οικονομικό Forum των Δελφών το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22- 25 Απριλίου.

Λαμβάνοντας πρώτος το λόγο, ο κ. Αλέξης Κωνσταντόπουλος, Πρέσβης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Β7 του Υπουργείου Εξωτερικών και Ειδικός Εκπρόσωπος για το IMEC, ανέφερε ότι πρόκειται για σημαντική ευκαιρία συγκέντρωσης πόρων, με στόχο αυτό το σχέδιο να μετατραπεί σε ένα δίκτυο διαδρομών που θα διασφαλίζει τον εφοδιασμό αγαθών, ενέργειας και δεδομένων. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στις αναταραχές που προκαλεί το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σε σχέση με την προοπτική συμμετοχής των ΗΠΑ στον διάδρομο, ανέφερε ότι θα παίξουν στο μέλλον έναν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς υπάρχει το ενδιαφέρον για τέτοιες σημαντικές πρωτοβουλίες, καθώς πρόκειται για ένα έργο το οποίο μπορεί να ωφελήσει όχι μόνο τις χώρες που είναι μέρη του, αλλά και και γενικότερα.

Για τον HRH Prince Turki AlFaisal, Founder, King Faisal Foundation, Chairman, King Faisal Center for Research & Islamic Studies, Σαουδική Αραβία, επισήμανε ότι η επικείμενη κατασκευή του διαδρόμου αποτελεί κίνητρο για στενότερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Τόνισε ότι ιστορικά οι αραβικές χώρες λειτουργούσαν ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης για την ανταλλαγή αγαθών, προσθέτοντας ότι «τώρα ο κόσμος είναι έτοιμος όχι μόνο για ανταλλαγή υλικών, αλλά και ιδεών. Πρέπει να ενωθούμε για να το κάνουμε επιτυχία, να το προστατεύσουμε σαν δημόσιο αγαθό».

Από την πλευρά του συμπλήρωσε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν εμπόδια στη διαδικασία κατασκευής του όπως για παράδειγμα οι ιδεολογίες των κρατών που θα εμπλακούν, ωστόσο υποστήριξε ότι στο τέλος, το όραμα για ένα επωφελές έργο είναι δυνατό να ξεπεράσει τις δυσκολίες.

Την ανάγκη ο διάδρομος να γίνει σύντομα από όραμα πράξη εξέφρασε στην τοποθέτησή του ο κ. Francesco Talò, IMEC Special Envoy, Ιταλία, επισημαίνοντας ότι μπορεί να τονώσει τις σχέσεις της Ινδίας με τις χώρες των γύρω περιοχών και να προσφέρει ένα ασφαλές εμπορικό καταφύγιο, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Για την ταχεία υλοποίησή του, επεσήμανε ότι απαιτούνται πρόσθετες υποδομές, δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των συναλλαγών Ευρώπης-Ινδίας την επόμενη δεκαετία. Το χαρακτήρισε, επίσης, ως ένα «νέο κύμα» που θα δημιουργήσει νέους δεσμούς και θα ενισχύσει τις σχέσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες χώρες, με σεβασμό στη διαφορετικότητα της κάθε πλευράς.

Ο κ. Gautam Chikermane, Vice President, Observer Research Foundation, Ινδία, υποστήριξε ότι η δημιουργία του διαδρόμου επαναφέρει το ερώτημα αν θα λειτουργήσει ως κλειστό ή ως ανοιχτό δίκτυο, σημειώνοντας ότι μπορεί να εξελιχθεί σε «παγκόσμιο αγαθό».

Το δύσκολο σημείο, κατά την άποψή του είναι το να συγκεντρωθούν όλοι οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι, καθώς ναι μεν Ινδία και Ευρώπη θα συνεισφέρουν, όμως, μπορεί να υπάρξουν χώρες που να μην θελήσουν να χρηματοδοτήσουν κάτι το οποίο θεωρούν ευάλωτο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια του έργου και στη συνέχεια να αποφασιστεί το αν θα είναι ένα κλειστό δίκτυο για λίγους ή αν μπορούν περισσότεροι να γίνουν μέρος του. Για τον ίδιο, αν ισχύσει το δεύτερο ενδεχόμενο, θα χρειαστούν επενδύσεις από περισσότερες χώρες.

Η επιχειρηματική διάσταση του οικονομικού διαδρόμου ήταν αντικείμενο της τοποθέτησης του κ. Brad Staples, CEO, APCO Worldwide, ΗΠΑ, ο οποίος σημείωσε ότι μπορεί να διαμορφώσει ένα δίκτυο έως και 40% ταχύτερο και 30% πιο αποδοτικό ως προς το κόστος.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις των εμπλεκόμενων χωρών ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο στην υλοποίηση. Χαρακτήρισε το έργο ως σημαντική ευκαιρία για την Ινδία και για τις επιχειρήσεις που θα το αξιοποιήσουν, αναφέρθηκε στη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξή του και κατέληξε ότι «όλοι διακρίνουν δυνατότητες αξιοποίησης σε αυτό το εγχείρημα. Εφόσον υπάρξει συντονισμένη και ειρηνική συνεργασία, μπορεί να οδηγήσει σε ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα».