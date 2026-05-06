ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Επαναλειτουργία εφαρμογής καταχώρησης ποσοτήτων για Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων
Οικονομία
21:35 - 06 Μάι 2026

ΑΑΔΕ: Επαναλειτουργία εφαρμογής καταχώρησης ποσοτήτων για Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε λειτουργία τίθεται εκ νέου η εφαρμογή «Καταχώρηση Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων» για το 2025, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μεταποιητές και λοιπούς φορείς παράδοσης να προβούν σε καταχωρήσεις ή/και διορθώσεις των στοιχείων που αφορούν τις παραδόσεις προϊόντων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση paradoseis.aade.gr από 6 Μαΐου 2026 έως και 8 Ιουνίου 2026.

Οι καταχωρήσεις έως και 12 Μαΐου θα ληφθούν υπ’όψιν στην επεξεργασία πληρωμών Μαΐου, ενώ καταχωρήσεις από 13 Μαΐου και έπειτα θα ληφθούν υπ’ όψιν στην επεξεργασία πληρωμών Ιουνίου.

Η διαδικασία αφορά ενισχύσεις για αραβόσιτο, ρύζι, όσπρια, βιομηχανική τομάτα, πορτοκάλια χυμοποίησης, κορινθιακή σταφίδα, μήλα, πρωτεϊνούχα ψυχανθή, καθώς και την παραγωγή σπόρων προς σπορά και την ειδική ενίσχυση βάμβακος, και αφορά:

  • Καταχώρηση παραστατικών από εμπόρους, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών,
  • Καταχώρηση πορισμάτων ζημιών από τον ΕΛΓΑ,
  • Επιβεβαίωση αγροτεμαχίων από τα ΚΕΠΠΥΕΛ,που σχετίζονται με τη σποροπαραγωγή.

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για ρύζι, αραβόσιτο και όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, γίνονται δεκτά τιμολόγια με ημερομηνία έκδοσης έως και τις 16/3/2026 έναντι της αρχικής 28/2/2026.

Η έγκαιρη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την επιβεβαίωση των ποσοτήτων παραγωγής και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων που θα ακολουθήσουν.

Η ΑΑΔΕ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες προθεσμίες, συμβάλλοντας στην ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών και στη διασφάλιση της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς, σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες
Φορολογία

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
11/08/2026 - 22:30

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 22:00

«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις

Υγεία
11/08/2026 - 21:30

Ειδική άδεια μητρότητας 9 μηνών: Οι νέες δικαιούχοι – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
11/08/2026 - 21:00

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 20:32

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ