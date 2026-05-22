ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α&#039; τρίμηνο – Αύξηση 3,2%
Οικονομία
12:37 - 22 Μάι 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο – Αύξηση 3,2%

Reporter.gr Newsroom
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Α΄ τριμήνου 2026.

Σημειώνεται ότι, από την παρούσα δημοσίευση χρησιμοποιείται επικαιροποιημένο πλαίσιο προσδιορισμού των επιχειρήσεων, το οποίο προκύπτει από τη σύνδεση σε επίπεδο μικροδεδομένων διοικητικών αρχείων συναλλαγών, ετών αναφοράς 2019 έως και 2026, διοικητικών μητρώων επιχειρήσεων, ετών αναφοράς 2024 και 2025 και του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2023, που παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο στοιχείων, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινομήσεων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο προσδιορισμού, ενσωματώθηκαν επιχειρήσεις του τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών που συστάθηκαν το 2024 ή το 2025 και παρουσίασαν ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 τουλάχιστον 5.000 χιλ. ευρώ, προκειμένου να αποτυπώνονται στις παραγόμενες στατιστικές οι επιδόσεις των νέων μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 17.117.834 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 16.580.377 χιλ. ευρώ και μείωση 16,0% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 20.366.515 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 5.884.309 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5.755.468 χιλ. ευρώ και μείωση 25,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 7.876.587 χιλ. ευρώ.

1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 12,1%.

• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 11,3%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

• Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, μείωση 25,9%. • Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, μείωση 13,0%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

• Περιφέρεια Ηπείρου, αύξηση 5,4%.

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 4,4%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μείωση 1,5%.

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 1,5%.

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

• Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,3%.

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αύξηση 3,3%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 είναι:

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μείωση 0,7%.

• Περιφέρεια Πελοποννήσου, μείωση 0,1%.

3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3.1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων2 του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 9.585.868 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 9.478.760 χιλ. ευρώ.

3.2 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 4.430.289 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 4.363.386 χιλ. ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/05/2026 - 12:58
