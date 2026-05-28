ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για το μήνα Φεβρουάριο 2026.

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, στοσύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.258 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε598.618 m2 επιφάνειας και 3.297.977 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, αύξηση κατά 42,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 51,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026ανήλθαν σε 2.240 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 596.100 m2 επιφάνειας και 3.285.520 m3όγκου,παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 45,7% στην επιφάνεια και αύξησηκατά 54,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.518 m2 επιφάνειας και 12.457 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχήςτης Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, είναι 0,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 30.587 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.947.742 m2 επιφάνειας και 33.517.614 m3όγκου.Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1,9% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2025 - Φεβρουαρίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 2,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,2% στην επιφάνειακαι αύξηση κατά 9,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025 (Πίνακας 4).Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρωπερίοδο, είναι 2,5%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας,αύξηση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 52,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 72,0% στονόγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2025. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,0% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 54,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 73,9% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδοΙανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025.