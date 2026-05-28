ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο
Οικονομία
12:18 - 28 Μάι 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για το μήνα Φεβρουάριο 2026.

Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, στοσύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.258 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε598.618 m2 επιφάνειας και 3.297.977 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, αύξηση κατά 42,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 51,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026ανήλθαν σε 2.240 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 596.100 m2 επιφάνειας και 3.285.520 m3όγκου,παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 45,7% στην επιφάνεια και αύξησηκατά 54,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.518 m2 επιφάνειας και 12.457 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχήςτης Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, είναι 0,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 30.587 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.947.742 m2 επιφάνειας και 33.517.614 m3όγκου.Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1,9% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2025 - Φεβρουαρίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 2,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,2% στην επιφάνειακαι αύξηση κατά 9,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025 (Πίνακας 4).Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρωπερίοδο, είναι 2,5%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας,αύξηση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 52,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 72,0% στονόγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2025. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,0% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 54,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 73,9% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδοΙανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025.

elstat_a31d9.jpeg

elstat_2_56d5c.jpeg

elstat_3_57335.jpeg

elstat_4_bdc50.jpeg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg
Επιχειρήσεις

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών
Εμπορεύματα

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού
Ειδήσεις

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις
Ειδήσεις

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α&#039; τρίμηνο – Αύξηση 3,2%
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο – Αύξηση 3,2%

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:57

Τραμπ: «Πλήρης στήριξη» στον Πασινιάν πριν τις εκλογές στην Αρμενία

Ναυτιλία
28/05/2026 - 13:43

DryDel: Νέες ναυπηγήσεις στην Ιαπωνία και στρατηγική ανανέωσης στόλου με ορίζοντα το 2030

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:43

Πρεμιέρα την Παρασκευή (29/5) για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια

Νομίσματα
28/05/2026 - 13:32

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

Πολιτική
28/05/2026 - 13:27

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Τεχνολογία
28/05/2026 - 13:21

Το «γκουκλάρισμα» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Οι μεγάλες αλλαγές

Οικονομία
28/05/2026 - 13:11

ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:07

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

Περιβάλλον
28/05/2026 - 12:58

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Σε επίπεδα «ρεκόρ» η θερμοκρασία του πλανήτη την επόμενη πενταετία

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:53

ΒΕΘ: Προβληματισμός για την αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
28/05/2026 - 12:41

Τσίπρας: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού κόμματος

Αυτοδιοίκηση
28/05/2026 - 12:38

Ηλεκτρονική ψήφος: Δείτε πώς θα μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 12:09

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:05

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

Πολιτική
28/05/2026 - 11:51

Χρηστίδης: Αντίπαλός μας τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δημιουργεί η κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:51

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

ΑΜΥΝΑ
28/05/2026 - 11:47

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:42

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 11:40

CNL Capital: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίματος ύψους €0,15 στις 2/6

Εργασιακά
28/05/2026 - 11:32

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 11:13

ΔΟΕ: H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί σε αναθεώρηση των ενεργειακών στρατηγικών παγκοσμίως

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/05/2026 - 11:11

Εδώ ΕΛΑΣ, εκεί ΕΛΑΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 11:08

Άδωνις: Δεν είμαι βέβαιος ότι το «ΕΛΑΣ» περνάει από τον Άρειο Πάγο – Αιχμές για τη χρηματοδότηση Τσίπρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ