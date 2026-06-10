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Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 65% αύξηση στις ρυθμίσεις Μαΐου
Οικονομία
14:27 - 10 Ιουν 2026

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 65% αύξηση στις ρυθμίσεις Μαΐου

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνεχή ανοδική πορεία οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς τον Μάιο επετεύχθησαν 2.205 νέες ρυθμίσεις, ύψους αρχικών οφειλών 564 εκ. ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Μαΐου 2025. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν τελικά βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας διαμορφώθηκαν στις 569.

Σημαντική ήταν και η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και οριστικών υποβολών οι οποίες έφτασαν τις 5.967 και 3.128 αντίστοιχα.

Η αξιοσημείωτη αυτή άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν σε μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 60.395 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,65 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι πολίτες περιβάλλουν τον μηχανισμό με ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική συνεχίζει να είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Το 10% των ρυθμίσεων και τον μήνα Μάιο αφορούν σε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 560 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

ΜΕΔ Τραπεζών

Σύμφωνα με στοιχεία α’ τριμήνου του 2026 των συστημικών τραπεζών, σχεδόν το 50% κατά μέσο όρο των ΜΕΔ είναι καταγγελμένα ενώ σχεδόν το 15% βρίσκεται υπό ρύθμιση.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Παράλληλα με τα εργαλεία της πολιτείας συνεχίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων, με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) να καταγράφουν τον Απρίλιο ‘26 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 205 εκ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 2980 οφειλέτες. Η πλειοψηφία των ρυθμισμένων οφειλών αφορά στεγαστικά δάνεια.

Εξυπηρέτηση Πολιτών – myEGDIXlive

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/06/2026 - 16:56
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