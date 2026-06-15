Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Διέψευσε τα σενάρια περί επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή "Σήμερα" του ΣΚΑΙ και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα περί επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στον δημόσιο τομέα ξεκαθάρισε πως δεν προβλέπεται τέτοιο κυβερνητικό σχέδιο, μιλώντας για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

"Αυτό που κάνει διαχρονικά η κυβέρνηση της ΝΔ είναι να λέει την αλήθεια στους πολίτες. Μην ξεχνάτε πως πορευόμαστε με αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με μια συμφωνία αλήθειας. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν με σαφήνεια πως οφείλουμε να είμαστε δημοσιονομικά σταθεροί και ισορροπημένοι. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει δώσει στον Έλληνα συνταξιούχο τα περισσότερα από κάθε άλλη και θα είμαστε εδώ και στο μέλλον. Να θυμίσουμε τις παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά, τα 300 ευρώ που δόθηκαν με κόστος 560 εκατ. ευρώ και τα οποία αφορούν το 85% των συνταξιούχων, τις αυξήσεις συνολικά κατά 16% των συντάξεων από το 2023 έως σήμερα. Επίσης θα δώσουμε κι άλλα 700 εκατ. ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους βάσει της πορείας του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά οφείλουμε να είμαστε σοβαροί και κοστολογημένοι. Ακούμε εσχάτως για τη 13η σύνταξη καθώς και για τον 13ο μισθό στους δημόσιους υπάλληλους. Πρόκειται για δαπάνες που συνολικά θα φθάσουν στα 4 δισ. ευρώ κατ' έτος. Το τελευταίο πακέτο που δόθηκε στη ΔΕΘ θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γενναιόδωρα των τελευταίων ετών κι έφτασε στο 1,7 δισ. ευρώ. Δεν προβλέπεται λοιπόν να δοθεί 13η σύνταξη ούτε και 13ος μισθός στο Δημόσιο καθώς θα προκύψουν επιβαρύνσεις 4 επιπλέον δισ. ευρώ. 2,5 δισ. ευρώ για τις συντάξεις και 1,5 δισ. ευρώ για τον επιπλέον μισθό".

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Και συμπλήρωσε: "Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί καθώς τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι συγκεκριμένα κι επειδή ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ξαναμπλέξει σε περιπέτειες. Ξεκάθαρα στην προμετωπίδα μας είναι ο αγώνας καλυτέρευσης της ζωής και των συνταξιούχων. Αν όμως πάμε σε μια μονοθεματική αποτύπωση μέτρων στη ΔΕΘ και σε παροχές προς μία ή δύο μόνο κοινωνικές κατηγορίες, αυτό θα σημάνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με κανέναν άλλο τομέα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δημογραφικά προβλήματα. Υπάρχει ανάγκη τόνωσης των ελεύθερων επαγγελματιών, των ιδιωτικών υπαλλήλων κ.ά. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα προκύψουν περαιτέρω μέριμνες και διευκολύνσεις για τους συνταξιούχους ή τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και κοστολογημένοι".