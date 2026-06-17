Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Την ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης των πολιτών στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το τελικό ύψος και η σύνθεση των παρεμβάσεων παραμένουν υπό επεξεργασία.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό MAX FM της Πάτρας, ο υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «θα υπάρξει περιθώριο για νέα μέτρα, αυτό είναι δεδομένο», τονίζοντας ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχίσει να κατευθύνει μέρος του οφέλους της ανάπτυξης προς την κοινωνία, μέσω φοροελαφρύνσεων και ενίσχυσης των εισοδημάτων.

«Θα υπάρχει συγκεκριμένη στήριξη της κοινωνίας»

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι υπάρχει σαφής δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις, επισημαίνοντας πως το ζητούμενο αφορά πλέον το μείγμα των μέτρων και το συνολικό πακέτο που θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

«Θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα υπάρχει συγκεκριμένη στήριξη της κοινωνίας. Το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το μείγμα των μέτρων και ποιο το συνολικό ποσό», ανέφερε.

Ευρωπαϊκές παράμετροι και ενεργειακές παρεμβάσεις

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις γύρω από τη λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής» στον τομέα της ενέργειας, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πρόσθετες δυνατότητες για στοχευμένες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Όπως διευκρίνισε, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν ξεχωριστό πεδίο πολιτικής σε σχέση με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Ακρίβεια και οικονομική πολιτική

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι παραμένει η βασική πρόκληση για τα νοικοκυριά. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσα από συνδυασμό πολιτικών, όπως η αύξηση εισοδημάτων, οι μειώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και οι έλεγχοι κατά της αισχροκέρδειας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι πιθανή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των τιμών, ιδιαίτερα στην ενέργεια.

Έμφαση στις επενδύσεις και το ενεργειακό κόστος

Ο υπουργός κατέληξε ότι η μακροπρόθεσμη απάντηση στο πρόβλημα του κόστους ζωής και της ενέργειας βρίσκεται στις επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε διαρθρωτική μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη

Δημοσιογράφος: Όπως έχω προλογίσει κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στον Δημοσιογραφικό Όμιλο «Plus Media», στον MAX FM, τον Πρόεδρο του Eurogroup, τον «τσάρο» της ελληνικής οικονομίας, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, καλή σας ημέρα από την Πάτρα. Καλημέρα.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλημέρα σας κύριε Κογκόλη.

Δημοσιογράφος: Καλώς να έρθετε.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Μεγάλη μου χαρά που θα είμαι κοντά σας.

Δημοσιογράφος: Πριν από 10 χρόνια, η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους. Σήμερα, ένας Έλληνας προεδρεύει του Eurogroup. Αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά…πώς αντιμετωπίζουν πλέον οι Ευρωπαίοι εταίροι την Ελλάδα;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Πριν από λίγα χρόνια, εξηγούσαμε στους εταίρους μας γιατί βρεθήκαμε σε κρίση και γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε και απ’ αυτήν. Σήμερα, συζητάμε το πώς πετύχαμε την ανάκαμψή μας. Και νομίζω ότι, ξέρετε, αυτή ίσως είναι και η μεγαλύτερη αλλαγή από όλες. Η οικονομία αναπτύσσεται με 2%, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και πολεμικών συγκρούσεων, έχουμε δημιουργήσει 600.000 περίπου θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις είναι παραπάνω από ό,τι περιμέναμε…το στοίχημα γενικά παραμένει το ίδιο: όλα αυτά τα θετικά μεγέθη, να αποτυπώνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, να μεταφράζονται σε καλύτερους μισθούς, σε περισσότερες ευκαιρίες, σε μεγαλύτερη ασφάλεια για κάθε οικογένεια. Και εγώ νομίζω ότι στο τέλος εκεί είναι που θα κριθεί και η επιτυχία της πολιτικής μας.

Δημοσιογράφος: Έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό να μιλάει για μια συνεκτική πολιτική συνεχούς μείωσης των φορολογικών βαρών. Και παίρνω «πάσα» από την φράση που άκουσα από εσάς πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει περιθώριο νέων ελαφρύνσεων ή το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον επιβάλλει μια μεγαλύτερη δημοσιονομική προσοχή; Και τί μπορούν να περιμένουν οι πολίτες, τί μπορούμε να περιμένουμε ενόψει ΔΕΘ;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που υπάρχει και τώρα και που υπήρξε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχαμε διαρκώς κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, η βασική πολιτική της κυβέρνησης από το ‘19 μέχρι σήμερα είναι σταθερή. Όταν η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων. Αυτό το κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Και από την αρχή του χρόνου, προχωρήσαμε σε μια πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση: 1,76 δισ. ευρώ με μειώσεις φόρων για μισθωτούς, για οικογένειες, για επαγγελματίες, για ιδιοκτήτες ακινήτων, για επιχειρήσεις…αυτό δείχνει την κατεύθυνση. Ήταν η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη Μεταπολίτευση.

Για τη ΔΕΘ, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν θα έχουμε και πλήρη εικόνα στα δημοσιονομικά δεδομένα. Η φιλοσοφία, όμως, θα είναι η ίδια: κάθε μόνιμο ευρώ που δημιουργείται από την καλύτερη πορεία της οικονομίας, θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία.

Και για να το πω και λίγο πιο «πολιτικά», δεν πιστεύω στις προεκλογικές υποσχέσεις της τελευταίας στιγμής. Είπε και ο Πρωθυπουργός: «πιστεύουμε σε μια σταθερή πολιτική που μειώνει φόρους, που αυξάνει εισοδήματα, που ενισχύει την οικονομία χρόνο με τον χρόνο». Και οι πολίτες, πιστεύω, ότι στο τέλος αυτό είναι που εκτιμούν, παρά κάτι αποσπασματικό.

Δημοσιογράφος: Πότε θα ξέρουμε, άρα, τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για να δείτε, να εξετάσετε, αν σε αυτά τα δημοσιονομικά όρια, περιθώρια υπάρχει ένα περιθώριο για νέα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής που είπατε;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα υπάρξει περιθώριο για νέα μέτρα, αυτό είναι δεδομένο, αυτό μπορώ να σας το πω από τώρα. Θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα υπάρχει και στήριξη της κοινωνίας συγκεκριμένη. Το ερώτημα είναι, ποιο θα είναι το μείγμα; Δηλαδή, τι εννοώ;

Βλέπετε ότι τώρα η Κομισιόν ανακοίνωσε και το κομμάτι το οποίο αφορά τη λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια». Άρα, έχουμε και πρόσθετα μέτρα στοχευμένα, συγκεκριμένα για τις ενεργειακές επενδύσεις. Αυτό είναι ένα ξέχωρο κομμάτι από τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Τον συνολικό δημοσιονομικό χώρο συζητάμε, δηλαδή το ποσό και το μείγμα των συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά μπορώ εξαρχής να σας πω ότι θα υπάρξει χώρος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα υπάρξουν μέτρα σε αυτή τη γενική κατεύθυνση την οποία συζητάμε.

Δημοσιογράφος: Ωστόσο κύριε Υπουργέ, η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα των νοικοκυριών. Πότε πιστεύετε, βλέπετε ότι οι πολίτες θα αισθανθούν ουσιαστική βελτίωση; Και για να δούμε τη μικρότερη εικόνα…θα υπάρξουν νέα ή διευρυμένα μέτρα για την αντιμετώπισή της; Δηλαδή, πάμε τώρα από το μακροπρόθεσμο που λέγαμε πριν στο βραχυπρόθεσμο στοιχείο, στο έκτακτο του πράγματος…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αν ο πόλεμος τελειώσει, οι τιμές θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται και το βλέπουμε ήδη και στην τιμή του πετρελαίου σήμερα. Με την προσδοκία αυτή έτσι, υπάρχει αποκλιμάκωση. Η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για πολλά νοικοκυριά. Δεν πρόκειται να ωραιοποιήσουμε την πραγματικότητα. Αυτό σίγουρα δεν θα το κάνω εγώ. Ξέρουμε ότι για τον πολίτη, η οικονομία δεν είναι οι δείκτες. Είναι ο λογαριασμός του σουπερμάρκετ, είναι το ενοίκιο, είναι το τι μένει στο τέλος του μήνα…

Δημοσιογράφος: Είναι η τσέπη του…

Κυριάκος Πιερρακάκης: …γι’ αυτό και δίνουμε τη μάχη σε τρία μέτωπα. Από τη μία αυξάνουμε τα εισοδήματα, δείτε π.χ. τι έχουμε κάνει στον κατώτατο μισθό. Έχει αυξηθεί κατά 46%.

Μειώνουμε τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη, ενισχύουμε τον ανταγωνισμό στην αγορά και παράλληλα συνεχίζουμε αυστηρούς ελέγχους απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών. Εγώ θα πω και ευρύτερα: η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια, είναι να έχεις περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές. Να έχεις περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, υψηλότερο. Και να έχεις και μια οικονομία που να αναπτύσσεται με τρόπο και με όφελος που να φτάνει σε κάθε σπίτι. Εκεί είναι που κρίνεται η κάθε πολιτική. Δεν θα ισχυριστώ ότι το πρόβλημα, συνεπώς, έχει λυθεί. Εκείνο που θα πω είναι ότι η οικονομική μας πολιτική έχει ως πρώτη προτεραιότητα να κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών και στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, και διαρκώς προσπαθούμε αυτό να το ενισχύουμε. Όλη η φιλοσοφία της προηγούμενης ΔΕΘ ήταν ακριβώς αυτή: μια πολύ μεγάλη φοροαπαλλαγή για να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Μαζί με όλα τα άλλα τα οποία σας ανέφερα.

Άρα, διαρκώς θα βλέπετε, λοιπόν, αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στη βελτίωση που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία και στην πραγματικότητα του κάθε νοικοκυριού, που βελτιώνεται και αυτή με τη σειρά της.

Δημοσιογράφος: Ναι, άρα βλέπουμε ότι προσπαθείτε -και όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη βάσει αυτού του δημοσιονομικού περιθωρίου και της πολιτικής που μας λέτε- να παρεμβαίνετε. Και εξετάζετε τη συνθήκη βήμα-βήμα; Αυτό καταλαβαίνω.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ακριβώς. Και να προσθέσω εδώ ότι οι παρεμβάσεις είναι πολλές που μπορείς να κάνεις. Γιατί έχουμε από τη μία τον δημοσιονομικό χώρο που σας ανέφερα στη ΔΕΘ με τα στοχευμένα μέτρα τα οποία ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, έχουμε από την άλλη μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση συγκεκριμένων κρίσεων. Δώσαμε 800 εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση της κρίσης που προέκυψε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχουν και πιο μόνιμα πράγματα. Είπα πρόσφατα στο Eurogroup ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική ποια είναι; Είναι να μειώνεις το κόστος της ενέργειας μεσοπρόθεσμα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Και οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές είναι κάτι το οποίο αυτό το βελτιώνουν. Μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, για τον κάθε ακροατή σας, για τον καθέναν από εμάς, να το βλέπει ο άλλος σε μία μέρα. Αλλά αν λέγαμε στον κόσμο ότι σε μια διετία μπορούμε να έχουμε κάνει τέτοιες επενδύσεις στο δίκτυο, που οι τιμές και το κόστος της ενέργειας θα έχει πέσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα έλεγε ο κόσμος να του δώσουμε. Αυτό είναι και που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μέσα από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια την οποία, σας ανέφερα και πριν, ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δημοσιογράφος: Πρόσφατα, ανακοινώσατε μία σειρά μέτρων για το ιδιωτικό χρέος από τις 72 δόσεις και την αύξηση του ακατάσχετου έως τη διεύρυνση του εξωδικαστικού και τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων…σας απασχολεί τόσο πολύ το ιδιωτικό χρέος;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ναι, μας απασχολεί. Επιτρέψτε να πω ότι με απασχολεί και προσωπικά. Προσωπικά με απασχολεί ακόμα και αν ένας πολίτης χρωστάει. Όταν, όμως, το πρόβλημα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, η ευθύνη της πολιτείας, εκ των πραγμάτων, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εγώ θα πω κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος που μας ακούει το έχει βιώσει και είναι προφανές: το ιδιωτικό χρέος είναι μια από τις μεγάλες εκκρεμότητες που μας άφησε η δεκαετία της κρίσης. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη από την υπόλοιπη Ευρώπη, αν δείτε τα στοιχεία. Αλλά εμείς θέλουμε -και εγώ προσωπικά ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου- θέλω να γίνει ακόμα καλύτερη.

Και παρά τη σημαντική πρόοδο της οικονομίας, υπάρχουν ακόμα πολίτες που κουβαλάνε τα βάρη του παρελθόντος. Χρειάζονται μια δυνατότητα επανεκκίνησης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη που τους αφορά όλους αν δεν δώσουμε λύση και σ’ αυτούς τους συμπολίτες μας. Γι’ αυτό και κάνουμε μια δέσμη μέτρων που είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική δεύτερης ευκαιρίας. Μειώσαμε το κατώφλι ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, δίνουμε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 72 δόσεις, αυξάνουμε το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Ακούσατε ότι αυτό το ανακοίνωσα πριν από λίγες ημέρες…δημιουργούμε τη δυνατότητα απελευθέρωσης δεσμευμένων λογαριασμών για όποιον είναι συνεπής στη ρύθμισή του….και, επίσης, έχουμε και δύο κινήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η μία είναι η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Χθες ανακοινώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος εδώ. Και η άλλη είναι η προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Να λέει ο πολίτης ότι εγώ θέλω να προστατεύσω το σπίτι μου, την πρώτη κατοικία και έτσι να του δίνει μεγαλύτερο κούρεμα ο εξωδικαστικός και μικρότερη μηνιαία δόση. Είναι πολύ αποτελεσματικό εργαλείο αυτό. Άρα, το συνοψίζω λέγοντας το εξής: η φιλοσοφία ποια είναι; Να στηρίξουμε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, χωρίς να αδικούμε όμως όσους παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Δηλαδή, περισσότερες ρυθμίσεις, λιγότερα αδιέξοδα και περισσότερους πολίτες που θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική ζωή. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, αυτό θέλει για την χώρα του και για την οικονομία και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτά τα εργαλεία. Ένα κράτος που δίνει πραγματικά το χέρι στον κόσμο σε αυτόν που πρέπει να το δώσει.

Δημοσιογράφος: Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα αλλάζει ήδη την οικονομία. Αλλάζει και το τραπεζικό σύστημα. Μπορεί η χώρα μας να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας ή αυτός ο στόχος παραμένει μη ρεαλιστικός ή μακρινός, αν θέλετε;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Έχουμε όλες τις περιπτώσεις να το πετύχουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον τρόπο καταρχήν που παράγουμε, που εργαζόμαστε, που τα κράτη λειτουργούν. Ξέρετε δεν είναι κάτι αυριανό, είναι κάτι σημερινό αυτό. Η αλήθεια είναι πολύ απλή σε οποιαδήποτε καινοτομία. Το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι.

Εδώ το καλό είναι ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προσελκύσει πολύ σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, σε κέντρα δεδομένων. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Το αποδείξαμε με το Gov.gr αυτό. Με τον εμβολιασμό, με την ανάπτυξη του 5G στην Ελλάδα που ήμασταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε στην Ευρώπη. Δείξαμε, γενικά, ότι μπορούμε στην τεχνολογία να υλοποιήσουμε μεγάλες αλλαγές γρήγορα, αν υπάρχει και σχέδιο και πολιτική βούληση.

Τώρα, ποια είναι η δουλειά μας; Είναι να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, δηλαδή. Αυτό είναι το επόμενο επίπεδο. Στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη Δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση και σίγουρα στις επιχειρήσεις. Η μεγάλη πρόκληση τις επόμενες δεκαετίες γενικά και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, κύριε Κογκόλη, είναι η παραγωγικότητα. Να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα. Και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να γίνει πραγματικά το ισχυρότερο εργαλείο για να αποκτήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια. Άρα, επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Ναι, έχουμε τις προϋποθέσεις να γίνουμε περιφερειακός κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας. Ποιο είναι το ζητούμενο; Nα το κάνουμε γρήγορα, να κινηθούμε γρήγορα. Ναι, είμαστε από αυτούς που θα διαμορφώσουν τις εξελίξεις, όχι απλώς από εκείνους που θα τις παρακολουθήσουν.

Δημοσιογράφος: Πώς διαβάζετε σήμερα το πολιτικό σκηνικό στη χώρα; Πιστεύετε στην προοπτική αυτοδυναμίας; Και θα ήθελα να μου πείτε, πώς σχολιάζετε τη συνολική δράση μέχρι στιγμής του ΠΑΣΟΚ, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Είναι μια ενδιαφέρουσα μετάβαση από την Τεχνητή Νοημοσύνη στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας.

Δημοσιογράφος: Τα έβαλα όλα μαζί στο τραπέζι.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πραγματικά, όμως, έτσι σκεφτόμαστε. Αυτή είναι και η καθημερινότητα των πραγμάτων που καλούμαστε να χειριστούμε. Από τη μία έχουμε τα εγχώρια πολιτικά συμφραζόμενα. Από την άλλη έχουμε τη διαχείριση μεγάλων διεθνών θεμάτων, όπως αυτό που με ρωτήσατε πριν. Για το πολιτικό σκηνικό; Εγώ, θα σας πω ότι δεν το διαβάζω μέσα από το πρίσμα των δημοσκοπήσεων της εβδομάδας. Προσωπικά, το διαβάζω μέσα από τις ανάγκες της χώρας. Η χώρα τι χρειάζεται σήμερα; Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και σοβαρότητα. Και αυτή είναι μια κυβέρνηση που μπορεί και να παίρνει αποφάσεις και να καταλαβαίνει τον κόσμο γύρω της και όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες με ρωτήσατε πριν. Να μην είναι δηλαδή εκκρεμότητες του παρελθόντος. Να μην είναι μια συζήτηση με λεξιλόγιο και με όρους παρελθόντος.

Να μιλάμε για το μέλλον και για όλα αυτά που η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει. Οι πολίτες τα τελευταία χρόνια έζησαν διαδοχικές κρίσεις. Ξέρουν πολύ καλά ότι η πολιτική είναι άσκηση ευθύνης.

Δεν είναι μόνο κενός λόγος, κενό λεξιλόγιο. Γιατί, στο τέλος της ημέρας το ερώτημα είναι απλό: ποιος μπορεί να κρατήσει το τιμόνι; Ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα; Ποιος μπορεί να κρατήσει την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης; Ποιος μπορεί να βοηθήσει την καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου που μας ακούει; Τώρα, ειδικά για την αυτοδυναμία, εγώ θα σας πω ότι τις κυβερνήσεις, τις πολιτικές ισορροπίες, τον τελικό λόγο τον έχουν πάντα οι πολίτες. Δεν υπάρχουν πρόβες στις κάλπες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Η δική μας δουλειά δεν είναι να κάνουμε εκλογικά σενάρια. Σίγουρα δεν είναι δική μου. Η δουλειά μας είναι να παράγουμε αποτελέσματα.

Δημοσιογράφος: ΠΑΣΟΚ, Αλέξη Τσίπρας, Μαρία Καρυστιανού, είναι απειλές για την Νέα Δημοκρατία, για την σταθερότητα, για την προοπτική της χώρας;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θέλω να σας πω ευθέως ότι, εντάξει, είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούμε συχνά. Απλώς θα την επαναλάβω, γιατί την πιστεύω απόλυτα, ο μόνος εχθρός κάποιου που κυβερνά είναι το πρόβλημα που ο πολίτης αντιμετωπίζει. Δεν είναι άλλο πολιτικό κόμμα. Κανονικά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμπλουτίζουν το δημόσιο διάλογο και οφείλουν να μας κάνουν καλύτερους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να είμαστε και σε μια συζήτηση.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα η συζήτηση αυτή δεν γίνεται με καλούς όρους. Πάρτε την οικονομία παράδειγμα. Εμείς ανακοινώνουμε ένα πρόγραμμα. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός: 1,76 δισ. ευρώ είχαμε στην Ευρώπη. Δεν είχαμε 1,77 δισ. ευρώ. Αν είχαμε 1,77 δισ. ευρώ, κ. Κογκόλη, σας ενημερώνω ότι θα το δίναμε. Πως θα το έκαναν αυτό; Εκτός και αν θέλεις να φορολογήσεις κάποιους και να αυξήσεις τους φόρους. Η συζήτηση σε άλλες χώρες είναι αυτή. Να έρθει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πει στο επιτελείο, να πει στον Πρωθυπουργό, να πει στην κυβέρνηση: «εμείς θα δίναμε αυτό το 1,76 δισ. ευρώ έτσι, όχι έτσι όπως το κάνετε εσείς. Αλλιώς». Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα λέει προγράμματα των 4 δισ. των 5 δισ. Αφού έχουμε μπει σε αυτή τη συζήτηση θα φτάσουμε στα 14-20 δισ!

Δημοσιογράφος: Ακοστολόγητα λέτε.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πέρα από το ακοστολόγητο. Ξέρετε το ακοστολόγητο είναι ένα πράγμα. Εγώ θα το πω ανεύθυνο. Είναι ανεύθυνο, γιατί υπόσχεται πράγματα τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου για τον κόσμο που μας ακούει. Ο κόσμος έζησε αυτό το σενάριο στο παρελθόν και έζησε και το κόστος του σεναρίου. Δεν ήταν ακοστολόγητο εντέλει. Κόστισε πάρα πολύ για τις επόμενες γενιές.

Η γενιά η δικιά μου, ας πούμε των σαραντάρηδων, ειδικά, επωμίστηκε τα πάντα από τις προηγούμενες γενιές. Πήρε έναν λογαριασμό από τους προηγούμενους, όπου ήταν αβυσσαλέος.

Η δουλειά του πολιτικού συστήματος δεν είναι αυτό το πράγμα, να λέει διαρκώς το ευκταίο, να λέει πράγματα ανεύθυνα και να λέει για τα πάντα. Η δουλειά μας είναι συγκεκριμένα, να λέμε αυτά είναι τα κοινωνικά προβλήματα. Έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε, αυτό προτεραιοποιούμε, αυτή είναι η συζήτηση για να την κάνεις καλοπροαίρετα. Και στο τέλος, γι’ αυτό μας τοποθετεί ο κόσμος σε αυτές τις θέσεις που βρισκόμαστε. Για να λύσουμε προβλήματα ή για να πούμε πως εναλλακτικά θα τα αντιμετωπίζαμε. Αν είναι να μιλάμε αυθαίρετα και αφηρημένα, κ. Κογκόλη, τότε δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας.

Δημοσιογράφος: Εκλογές την άνοιξη κ. Υπουργέ;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός. Έχουμε μπροστά μας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2027 για να ολοκληρώσουμε όλα εκείνα για τα οποία ο κόσμος μας επέλεξε να κάνουμε.

Δημοσιογράφος: Σας αποδεσμεύω με μία ακόμη ερώτηση. Έρχεστε στην Αχαΐα, ποια είναι τα απολύτως κρίσιμα έργα για την οικονομική προοπτική του Νομού τα επόμενα χρόνια;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θα πω ότι στην Αχαΐα και γενικά στη Δυτική Ελλάδα έχουμε μία σημαντική προσπάθεια με αποτελέσματα που αρχίζουν και φαίνονται. Το λιανικό εμπόριο έχει αυξήσει τον κύκλο εργασιών του κατά σχεδόν 30% σε σχέση με το 2019. Ο τουρισμός και η εστίαση, επίσης έχουν ισχυρή ανάπτυξη. Και σήμερα εργάζονται περισσότεροι από 36.000 συμπολίτες μας σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει για να σας προλάβω, ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της Αχαΐας.

Δημοσιογράφος: Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε ζητήματα ανοιχτά.

Κυριάκος Πιερρακάκης : Σημαίνει ότι η περιοχή έχει δυναμική. Το βίωσα και με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως Υπουργού Παιδείας και με τον ρόλο που παίζει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα. Τον ρόλο που παίζει συνολικότερα ο χώρος της εκπαίδευσης στο Νομό και στην περιοχή. Έχουμε δηλαδή πολλές δυνατότητες στην Αχαΐα. Το θέμα είναι πώς θα χτίσουμε πάνω σε αυτές. Έχουμε έργα. Ο οδικός άξονας Πάτρας-Πύργου. Έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Πανεπιστήμιο Πατρών περισσότερο. Τα ερευνητικά κέντρα.

Δημοσιογράφος: Το λιμάνι.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ναι, βεβαίως. Με περισσότερες ευκαιρίες για νέους ανθρώπους να μείνουν και να δημιουργήσουν εδώ. Η Αχαΐα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Εγώ, πιστεύω, ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να πρωταγωνιστήσει ακόμη περισσότερο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η δική μας δουλειά είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε αυτή η δυναμική να μεταφραστεί σε περισσότερες δουλειές καλύτερα αμειβόμενες, καλύτερα εισοδήματα και στο τέλος μεγαλύτερη αισιοδοξία για όλους τους πολίτες.

Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε, ως εκ τούτου, στους Αχαιούς;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η δουλειά συνεχίζεται, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι.

Δημοσιογράφος: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας, καλώς να έρθετε στην Πάτρα.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου.