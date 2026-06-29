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Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές
Οικονομία
16:25 - 29 Ιουν 2026

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, τάσσεται υπέρ μιας «Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας» για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί μόνο με ελέγχους, πρόστιμα ή πλαφόν.

Ο κ. Κορκίδης καλεί Πολιτεία, βιομηχανία, προμηθευτές, εμπόριο και λιανεμπόριο να συνεργαστούν ώστε η μείωση του ενεργειακού κόστους να περάσει άμεσα στις τελικές τιμές των βασικών αγαθών.

Παράλληλα, προτείνει μείωση των έμμεσων φόρων, περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους, μεταρρύθμιση του ΦΠΑ με δύο συντελεστές και ενίσχυση του ανταγωνισμού, ενώ εισηγείται τη διατήρηση των μειωμένων τιμών και την επέκταση των εκπτώσεων στα τρόφιμα κατά τη θερινή περίοδο, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Αναλυτικά, η δήλωση του προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, έχει ως εξής:

«Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ελέγχους και σε πρόστιμα, ούτε και σε κρατικές παρεμβάσεις με πλαφόν. Απαιτείται μια ευρύτερη «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» μεταξύ Πολιτείας, προμηθευτών, βιομηχανίας, εμπορίου και λιανεμπορίου, με κοινό στόχο τη συγκράτηση των τιμών και την προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιό τους. Σε μια περίοδο που το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να πιέζεται, οφείλουμε να περιορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τα περιθώρια κέρδους, όπου αυτό είναι εφικτό και να «προεξοφλήσουμε» τη μείωση του κόστους αντικατάστασης στις τελικές τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης προς όφελος όλων. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών απαιτούν υπευθυνότητα, συνεννόηση και μια ουσιαστική εθνική και κοινωνική συμφωνία.

Οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι βιοτέχνες και όλοι όσοι παράγουν πλούτο και δημιουργούν θέσεις εργασίας αποτελούν βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Η συμβολή τους, σε συνδυασμό με υπεύθυνες δημόσιες πολιτικές και έναν γόνιμο πολιτικό διάλογο, είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών προκλήσεων. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί ένα συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων τόσο για το πάγωμα τιμών του επόμενου διμήνου, όσο και για τις μειώσεις από τον Σεπτέμβριο, που θα ενισχύει τη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των πολιτών.

Η μείωση των έμμεσων φόρων στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια, η περιστολή του μη μισθολογικού κόστους που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και, κυρίως, η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και στη συγκράτηση των τιμών. Η Πολιτεία καλείται να διασφαλίσει ένα φιλικό φορολογικό περιβάλλον, να μειώσει το ενεργειακό και διοικητικό κόστος και να αποτρέψει αθέμιτες πρακτικές. Μια φορολογική μεταρρύθμιση με «δύο συντελεστές ΦΠΑ» θα μπορέσει να διατηρήσει τα δημόσια έσοδα στα ίδια επίπεδα και παράλληλα να πάψει η ελληνική αγορά να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με αντιπαραθέσεις, αλλά με συνεργασία, υπευθυνότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ένα άτυπο «κοινωνικό συμβόλαιο» μπορεί να λειτουργήσει ως ένας κοινός κώδικας δεοντολογίας για όλη την αγορά, ώστε οι μειώσεις στο κόστος να περνούν σε πραγματικό χρόνο και γρηγορότερα στις τελικές τιμές, ενώ οι αυξήσεις να είναι απολύτως τεκμηριωμένες. Το ζητούμενο δεν είναι να προστατευθεί προσωρινά ο καταναλωτής, από το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, που ολοκληρώθηκε τέλος Ιουνίου, αλλά να διατηρηθεί η μείωση τιμών και να διευρυνθεί η λίστα με τις 40 κατηγορίες ειδών και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, σε μία προσιτή αγορά. Μια εθελούσια συμμετοχή των αλυσίδων τροφίμων στις θερινές εκπτώσεις των 50 ημερών θα είχε νόημα και μάλιστα εν μέσω θέρους θα έδινε μεγάλη ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό θα ήταν προς το συμφέρον όλων και ίσως η καλύτερη έκβαση της «συμφωνίας κυρίων» που θα δείχνει πως το κράτος επενδύει στις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών».

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