ΕΟΠΑΕ: Ο Γεωργιάδης κλείνει ραντεβού στους εργαζομένους με τη διοίκηση – Νέες καταγγελίες

Από τον Φεβρουάριο του 2025, οπότε άρχισε τη λειτουργία του ο νέος εθνικός οργανισμός για τις εξαρτήσεις, ΕΟΠΑΕ, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι· όμως, φαίνεται πως τίποτα επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι συνεχίζουν – κατά τους ισχυρισμούς τους που δεν έχουν διαψευστεί επαρκώς – να βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής επισφάλειας, ενώ τα πρωτόκολλα που είχε δεσμευτεί να φέρει ο νέος φορέας με τη βοήθεια του Επιστημονικού του Συμβουλίου είναι ακόμη στον δρόμο.

Τον Ιανουάριο, το «R» είχε δημοσιεύσει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν στον «χάρτη» της απεξάρτησης μετά την ίδρυση του ΕΟΠΑΕ. Τότε το τοπίο ήταν ακόμη θολό: δεκάδες εργαζόμενοι είχαν μετακινηθεί σε θέσεις άσχετες με το αντικείμενο και την εμπειρία τους, πολλοί εξ αυτών έκαναν λόγο για δημιουργία ενός καθεστώτος αυστηρού ελέγχου και η ανησυχία για το μέλλον των θεραπευτικών προγραμμάτων ήταν διάχυτη, ενώ κάποια από αυτά (κυρίως του πρώην 18 Άνω) είχαν ήδη κλείσει.

Σήμερα, έξι μήνες μετά, εργαζόμενοι υποστηρίζουν πως η κατάσταση παραμένει στάσιμη, αν όχι και επιδεινούμενη. Περιγράφουν τον οργανισμό ως έναν μεγάλο και δυσλειτουργικό φορέα που διοικείται εντελώς πυραμιδικά, ενώ συνεχίζουν να έχουν σοβαρές ανησυχίες για την έλλειψη θεραπευτικού πλουραλισμού και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, με τη συγχώνευση των μονάδων και άλλα προγράμματα έχουν σταματήσει να λειτουργούν· ανάμεσά τους το ξυλουργείο και το λιθογραφείο στις Παραγωγικές Μονάδες Θεσσαλονίκης, καθώς και υπηρεσίες εντός του σωφρονιστικού συστήματος.

Το σοβαρό περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης

Την Παρασκευή (12/6) ένας 45χρονος άνδρας με ιστορικό χρήσης ουσιών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ωστόσο, ο ίδιος δύο μόλις ημέρες πριν είχε απευθυνθεί σε τοπική θεραπευτική δομή, αναζητώντας βοήθεια.

Το θεραπευτικό προσωπικό της δομής, αξιολογώντας την κρισιμότητα της κατάστασης, εισηγήθηκε την άμεση εισαγωγή του· όμως, όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ του News 24/7, το αίτημα απορρίφθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του οργανισμού στην Αθήνα με την αιτιολογία πως δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη και πως δεν είχαν διενεργηθεί οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ υποστήριξε, σε σχετική της ανακοίνωση, πως οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται απομακρυσμένα και σημείωσε ότι «για το συμβάν διεξάγεται ήδη επίσημη εσωτερική διερεύνηση, ενώ οι σχετιζόμενες οργανωτικές μονάδες τελούν υπό αυστηρή εποπτεία».

Ωστόσο, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ απορρίπτει ως αναληθείς τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, επιμένοντας πως η διοίκηση της Αθήνας «μπλόκαρε», παρά τις αντίθετες εισηγήσεις, την εισαγωγή του άνδρα στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Όσο για την πρακτική εφαρμογή της «αυστηρής εποπτείας», καλά ενημερωμένες πηγές υποστηρίζουν πως πρόκειται για αυστηρή και συνεχή επιτήρηση του θεραπευτικού προσωπικού, το οποίο είναι αναγκασμένο να στέλνει σε ωριαία βάση email στην Αθήνα με αναλυτική αναφορά για όλες τις κινήσεις του – email που, όπως μας λένε, περιέχουν ακόμη και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων.

Πάγια τακτική ο εργασιακός εκφοβισμός

Ωστόσο, σύμφωνα με ισχυρισμούς εργαζομένων, η καλλιέργεια κλίματος φόβου δεν συνιστά εξαίρεση, αλλά βασικό στοιχείο της εργασιακής τους καθημερινότητας.

Εργαζόμενη θεραπευτικής μονάδας του πρώην ΚΕΘΕΑ, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, λέει στο «R» πως «πλέον ο φόβος για τις θεραπευτικές αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα».

«Δεν μας έχει δοθεί καμία νέα οδηγία και κανένα θεραπευτικό πρωτόκολλο, επομένως αναπόφευκτα λειτουργούμε όπως ξέρουμε και διαχειριζόμαστε τα περιστατικά με βάση τα πρωτόκολλα που είχαμε ήδη. Όμως, φοβόμαστε συνεχώς μήπως η διοίκηση διενεργήσει πειθαρχικό έλεγχο – πράγμα που έχει ήδη συμβεί κάποιες φορές, για άνευ ουσίας λόγους», σημειώνει η ίδια.

Ένας άλλος εργαζόμενος καταγγέλλει πως η καταχρηστική στάση της διοίκησης δεν τελείωσε στις αυθαίρετες μετακινήσεις κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του οργανισμού, με πολλούς από τους εργαζομένους να έχουν επιστρέψει στις παλαιές τους θέσεις μετά από δικαστικό αγώνα και άλλους να βρίσκονται ακόμη σε δικαστική διαμάχη.

Αντιθέτως, όπως ισχυρίζεται, ο προσωρινός πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ, κ. Αθανάσιος Θεοχάρης εκτοξεύει συχνά απειλές για διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου, απευθύνεται υποτιμητικά στο θεραπευτικό προσωπικό και δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα των εργαζομένων για ενημέρωση ή συζήτηση των παραπόνων τους.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία: «Ο κ. Θεοχάρης αποκάλεσε μία ψυχολόγο “άχρηστη”, επειδή διαφώνησαν, μπροστά σε διακόσια άτομα, στο πλαίσιο μίας συνάντησης με υπεύθυνους μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα. Και έκανε πειθαρχικό εις βάρος μίας άλλης συναδέλφου, επειδή είχε μαζί το παιδί της, με την επικεφαλής της διεύθυνσης θεραπευτικών προγραμμάτων να την κατηγορεί πως μετέτρεψε τον χώρο θεραπείας σε χώρο φύλαξης παιδιών. Σημειωτέον, όλοι κάποια στιγμή έχει χρειαστεί να πάρουμε τα παιδιά μας στη δουλειά, λαμβάνοντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους».

Εξώδικο και συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

Την Παρασκευή (26/6), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ έκανε απεργία, ενώ μία ημέρα πριν είχε στείλει ένα ακόμη εξώδικο στη διοίκηση του οργανισμού, κοινοποιημένο στο Υπουργείο Υγείας και Εργασίας. Στο εξώδικο καταγράφονται αναλυτικά οι αιτιάσεις των εργαζομένων εις βάρος της διοίκησης, καθώς και τα αιτήματά τους.

Στο πλαίσιο της απεργιακής τους κινητοποίησης, μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων συνάντησαν τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την παραίτηση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο ψυχικής υγείας.

Όπως μεταφέρουν στο «R» πηγές με γνώση της συζήτησης, η συνάντηση κύλησε σε θετικό κλίμα και ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα αιτήματα των εργαζομένων, οι οποίοι του γνωστοποίησαν, μεταξύ άλλων, το περιστατικό που συνέβη στο Ηράκλειο, με τον ίδιο να αποφαίνεται πως οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές και χρήζουν διερεύνησης, ενώ, όπως σημείωσε, εξίσου σοβαρό είναι και το ενδεχόμενο η διοίκηση του οργανισμού να έχει παραπληροφορήσει το αρμόδιο Υπουργείο.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Χρυσόστομος Τσατσούλης, ο οποίος – όπως και ο πρώην υφυπουργός – διατηρεί αγαστές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, πράγμα που δεν φαίνεται να ισχύει – όπως σχολιάζεται από την ημέρα ίδρυσης του οργανισμού – και για τον κ. Γεωργιάδη. Μάλιστα, ο Υπουργός δεν έχει παραστεί μέχρι σήμερα σε καμία από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ.

Κατά το τέλος της συνάντησής του με την αντιπροσωπεία των εργαζομένων, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύτηκε πως εντός των επόμενων δέκα ημερών θα οργανώσει ο ίδιος συνάντηση μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων και του προέδρου του ΕΟΠΑΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν διάλογο, τον οποίον ο κ. Θεοχάρης αποφεύγει συστηματικά από όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του προ 15 μηνών.