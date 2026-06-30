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ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες
Οικονομία
17:52 - 30 Ιουν 2026

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώνεται σήμερα 30/6 από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Την ενίσχυση λαμβάνουν 947.609 δικαιούχοι για 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό διαμορφώνεται σε 219.737.550 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2025 ή το 2026 προβλέπεται ειδική συμπληρωματική καταβολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2026. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται κατά το τρέχον έτος, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωριστεί στο Φορολογικό Μητρώο.

Επίσης, για τα παιδιά που δεν διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί αίτημα για έκδοση απόδοσης ΑΦΜ, έως τις 10 Αυγούστου 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης.

Κατά τη διαδικασία εντοπίστηκαν επιπλέον 33.351 ΑΦΜ, για τα οποία είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN στην ΑΑΔΕ είτε ο δηλωμένος IBAN είναι λανθασμένος. Για τις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν τον σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή πραγματοποιείται ως εξής:

α) Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

β) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα· διαφορετικά, καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα —φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό— έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την καταβολή, οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.

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