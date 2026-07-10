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Στουρνάρας: Η ανάπτυξη θα διατηρηθεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία
12:10 - 10 Ιουλ 2026

Στουρνάρας: Η ανάπτυξη θα διατηρηθεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας δεν θα ανακοπεί με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Μιλώντας στο συνέδριο του Economist «30th Annual Government Roundtable - Progress in an age of upheaval | Geopolitics - Growth - Technology», υπογράμμισε ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η δημοσιονομική πειθαρχία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, σημειώνοντας ότι η προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή είχε δημιουργήσει θετικές προσδοκίες τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Όπως επισήμανε, ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει τον Ιούνιο στο 2,8% από 3,2%, εξέλιξη που ενίσχυε την αισιοδοξία στις αγορές.

Ωστόσο, η επανέναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή, όπως ανέφερε, επανέφερε την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα από τα 70 στα 80 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τόσο τον πληθωρισμό όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιταχύνει την υλοποίηση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης, η οποία, όπως είπε, θα συμβάλει στον περιορισμό της εκροής καταθέσεων από την Ευρώπη και θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και η δημοσιονομική υπευθυνότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγορών. Επικαλούμενος τη γνωστή ρήση του Λένιν ότι «αν θέλεις να καταστρέψεις έναν λαό, υποτίμησε το νόμισμά του», υποστήριξε πως η προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη, αλλά λειτουργεί ως προϋπόθεση για βιώσιμη οικονομική πρόοδο.

Στο ίδιο πάνελ, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η χώρα ανέκτησε την αξιοπιστία της απέναντι στους επενδυτές χάρη στη δημοσιονομική εξυγίανση, τα διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, τις μεταρρυθμίσεις και το περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας.

Ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται σημαντικά περισσότερες επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, στα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι τράπεζες δεν μπορούν από μόνες τους να αναλάβουν τη χρηματοδότηση τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, καθώς πρόκειται για έργα με αυξημένο επενδυτικό ρίσκο.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μπόρις Βούιτσιτς, εξέφρασε την άποψη ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη μπορούν να προχωρήσουν, εφόσον υπάρξει η κατάλληλη πολιτική συναίνεση. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Ένωση Κεφαλαιαγορών και Αποταμιεύσεων, εκτιμώντας ότι θα ήταν ευκολότερο να υλοποιηθεί μέσα από μια συνολική «συμφωνία-πακέτο».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι, παρά τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους κινείται συχνά η Ευρώπη, καταγράφεται σταθερή πρόοδος προς τη σωστή κατεύθυνση, με βασικό στόχο όχι μόνο την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά και τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς απώλειες στο ΑΕΠ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 12:22
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